Mladim kubanskim plesalcem v Bovcu izrekli za 14 tisoč evrov kazni

Policija je v petek obravnavala večjo skupino državljanov Kube, za katere so ugotovili, da pri sebi nimajo ustreznih dokumentov. Zaradi kršitve zakona o tujcih so jim izrekli globo, je potrdil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Po poročanju RTV Slovenija so kubanskim plesalcem, ki so nastopili v Bovcu, izrekli skupno za 14 tisoč evrov kazni.

Kubanci so bili med nastopajočimi na čezmejnem Festivalu src (Festival dei cuori), ki med 16. in 21. avgustom povezuje mesta Bovec, Humin (Gemona), Čenta (Tarcento) in Videm (Udine).

Po kosilu so enega od Kubancev ustavili policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica in od njih zahtevali osebne dokumente. Kot je takrat ugotovil vodja skupine, so torbo z vsemi dokumenti pozabili v italijanski Čenti, kjer so bili nastanjeni.

Klub policijskem zadrževanju so nastopili na bovškem trgu

Čeprav so organizatorji festivala dokumente plesalcev pripeljali v eni uri, je pet policistov za več ur zadržalo in stražilo mlade plesalce in jim naložilo 500 evrov kazni na osebo, skupaj torej 14 tisoč evrov oz. polovično vsoto za hitro plačilo, navaja spletni portal RTV Slovenija. Kljub temu so z enourno zamudo v petek vseeno nastopili na festivalu na bovškem trgu.

Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je danes za STA potrdil, da so v petek popoldne obravnavali večje število tujcev iz t.i. tretjih držav, med postopkom pa so policisti ugotovili, da gre za državljane Kube.

Policisti so pri ugotavljanju zakonitosti vstopa in prebivanja v Sloveniji za omenjene tujce ugotovili tudi, da ti niso imeli ustreznih dokumentov, niti potnih listov niti potrebnega vizuma. Zaradi kršitve zakona o tujcih so 25 državljanom Kube izrekli denarno kazen oz. globo, zoper enega mladoletnika pa podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, je še pojasnil Božnik.

Bovški župan upa, da bo policija kazen spremenila v opomin

Spletni portal RTVS sicer med drugim navaja, da so policisti medtem Kubancem zasegli dokumente in jih bodo vrnili šele, ko bodo plačali kazen. Težava pa je, ker imajo plesalci že sredi tedna povratni let na Kubo. Portal sicer navaja tudi besede bovškega župana Valterja Mlekuža, ki je izrazil upanje, da bo prevladal razum in da bodo kazen spremenili v opomin.

