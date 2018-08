Tujca sta se s Triglava vrnila z ozeblinami

Policisti so v minulih dveh dneh sprejeli dve prijavi o pogrešanih osebah v gorah. Obe sta se zaključili brez intervencije, ker so bile osebe že prej najdene.

V torek zvečer so oskrbniki doma na Planiki sporočili, da pogrešajo tri tujce, ki so šli opoldan proti Triglavu in se še niso vrnili. Območje je zajelo neurje. Pozneje so pogrešitev preklicali, ko so videli, da se vračajo proti koči. Dva sta v neurju utrpela blažje ozebline.

O podobni prijavi, vendar na drugem koncu, so bili policisti obveščeni tudi včeraj. Sporočeno je bilo, da so pogrešane tri osebe, ki so se zjutraj odpravile v Triglavsko severno steno in se zvečer še vedno niso vrnile. Tudi v tem primeru je bila intervencija preklicana, ker so bile osebe prej najdene.