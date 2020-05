Na Majorki nočejo, da bi Nemci že prihajali do svojih nepremičnin

Na Balearskih otokih se stopnjujejo napetosti med domačini in tujimi lastniki hiš in apartmajev

Hrvaška je prejšnji teden lastnikom iz drugih držav Evropske unije omogočila dostop do njihovih nepremičnin ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, a v Španiji, zlasti na Majorki, o tem nočejo niti slišati. Nemški lastniki tamkajšnjih hiš so ogorčeni.

Balearski otok Majorka je eden od najbolj priljubljenih počitniških ciljev nemških turistov – tako priljubljen, da ji v Nemčiji včasih rečejo kar 17. nemška zvezna dežela. Med 4,5 milijona Nemcev, ki so lani romali na Majorko, jih je tudi veliko, ki imajo na tem otoku svoje počitniške hiše ali apartmaje.

Z izboljšanjem epidemioloških razmer po vsej Evropi in posledičnim lajšanjem ukrepov si marsikdo izmed njih že zdaj želi obiskati svojo lastnino – a jim tako španske kot tudi regionalne oblasti tega še nimajo namena omogočiti.

Če bi imeli hišo v Sloveniji ali na Hrvaškem, bi jo že lahko obiskali

Ti Nemci bi si gotovo želeli, da bi tam veljala enaka pravila kot na Hrvaškem. Pri naši jugovzhodni sosedi so namreč 9. maja državljanom Evropske unije, ki imajo tam nepremičnino ali plovilo, omogočili vstop v državo ob upoštevanju epidemioloških priporočil.

V prvem tednu je tako na Hrvaško vstopilo 14 tisoč oseb, več kot polovica je slovenskih državljanov.

Še lažje bi jim bilo, če bi imeli nepremičnino pri nas – od 14. maja je vstop v Slovenijo dovoljen vsem državljanom Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, če le niso zboleli ali če niso bili 14 dni ali več zunaj Evropske unije.

Elektronski obrazec bi ob petkih skrajšal vrste na meji

Gotovo bi jih bilo na Hrvaškem še več, a so v petek na mejnih prehodih ob vstopu nastajale daljše kolone, ker morajo upravičenci do vstopa na Hrvaško oddati svoje podatke o bivanju in kontaktno telefonsko številko, če bi bilo to potrebno za iskanje stikov z nekom, ki je zbolel za boleznijo covid-19.

V naslednjih dneh naj bi hrvaška predstavila spletno in mobilno aplikacijo, s katero bi potniki že vnaprej vpisali svoje kontaktne podatke in tako bistveno skrajšali čas prehoda meje, kjer gre zdaj veliko časa ravno za izpolnjevanje teh obrazcev.

"Brez turizma boste revnejši"

Toda španske oblasti za kaj takega v tem trenutku nočejo še niti slišati. Ne pomagata niti moledovanje niti jeza Nemcev, ki želijo do svojih hiš.

Najbolj glasni menijo, da taka izključitvena politika lahko marsikoga odvrne od nadaljnjih naložb v otok, in opozarjajo, da bo Majorka revnejša, če turistom ne bodo omogočili dostopa na ta otok.

Vsak vstop v Španijo prinaša 14-dnevno karanteno

Toda španske oblasti, ki niso pretirano naklonjene hitremu popuščanju ukrepov, ne popuščajo. V državi, ki je med bolj prizadetimi v Evropi, je strah pred drugim valom epidemije še vedno razlog za ostre ukrepe na račun prihodov iz tujine.

Španske oblasti niso naklonjene hitremu popuščanju ukrepov.

Tako je prihod v to državo po morski ali zračni poti dovoljen le lastnim državljanom, vsak, ki v Španijo pride iz neke druge države, pa mora najprej v 14-dnevno domačo karanteno.

Ti ukrepi, zlasti obvezna karantena ob vstopu, bodo predvidoma ostali v veljavi, dokler je v Španiji razglašeno izredno stanje, to bo predvidoma do zadnjih dni junija.

Niti desetina potnikov

Regijska predsednica Balearskih otokov Francina Armengol upa, da se bodo lastniki nepremičnin in še nekateri drugi turisti lahko začeli vračati v začetku julija, a na kontroliran način. "Toda nič ne morem jamčiti," je še dodala.

Lufthansino hčerinsko podjetje, nizkocenovnik Eurowings, je sicer že obnovil polete med Düsseldorfom in Palma de Mallorco, a na krovu letal je manj kot desetina običajnega števila potnikov – stalni prebivalci otoka, poslovneži in tisti z neodložljivimi opravki, so pojasnili pri nemški letalski družbi.

Nemška nizkocenovna letalska družba Eurowings že povezuje Nemčijo in Majorko, a je na teh poletih te dni komaj kakšen potnik. Foto: Reuters

Kdor plačuje davke, ni navaden turist

Alexander Graf Lambsdorff iz nemške liberalno usmerjene svobodne demokratske stranke FDP deli ogorčenje nemških lastnikov nepremičnin na Majorki.

"Mnoge državljane Evropske unije, ki že leta plačujejo nepremičninske davke na Balearih, bi morali obravnavati drugače kot tiste, ki se kar prikažejo kot turisti," je dejal.

Balearski otok Majorka je eden od najbolj priljubljenih počitniških ciljev nemških turistov – tako priljubljen, da ji v Nemčiji včasih rečejo kar 17. nemška zvezna dežela. Foto: Pixabay

"Nismo zabaviščni park"

A niso vsi Nemci, ki živijo na Majorki, tega mnenja. Nemška državljanka Alice Weber, ki živi na Majorki in je dejavna v levo usmerjeni koaliciji Mes per Mallorca, ostro odgovarja, da Balearski otoki niso "zabaviščni park" za investitorje, je poročala agencija AFP.

"Kar so za vas luksuzne sanje, je dom za mnoge otroke, ki zdaj ne smejo ven in ki, za razliko od vas, razumejo, da v tem trenutku ne smejo na svoje igrišče," je še dejala v svoji spletni videoobjavi.

Morda bi bila za vse iz te zgodbe rešitev, da ti Nemci prodajo svoje hiše na Majorki in kupijo drugo na Jadranu – pa še z avtom bi se lažje pripeljali.