Od prihodnjega tedna: znova dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Spremenjen odlok dopušča zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri organiziranem zbiranju ljudi (na primer javne prireditve) mora organizator zagotoviti ukrepe NIJZ in tudi poskrbeti, da bodo ljudje te ukrepe spoštovali, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Koncerti še vedno prepovedani

Foto: Getty Images Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi ter zagotoviti izvajanje ukrepov NIJZ. To so na primer koncerti, veselice, kjer ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil in podobno.

Prav tako so začasno prepovedana vsa zbiranja ljudi, ki so prepovedana z drugimi odloki. Tako je še vedno prepovedano zbiranje v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi.

Ni dovoljena tudi prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih. Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbere več kot 50 ljudi.