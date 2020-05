V vrtce se vrača približno polovica otrok #vŽivo

V ponedeljek se v šole vračajo učenci prve triade osnovne šole, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol in še nekatere druge skupine učencev. Devetošolci se v šole vračajo en teden pozneje, 25. maja.

"Po večmesečnem uspešnem trudu za zajezitve širjenja epidemije covid-19 in njenih posledicah je včeraj bil sprejet Odlok o preklicu epidemije, ki nam daje jasen signal, da so bili ukrepi, koraki in spoštovanje ukrepov s strani nas vseh odlični. Uspeh je skupen, skupaj smo zmogli," je v uvodu dejal Kacin.

"O odličnosti naših ukrepov kažejo tudi današnji podatki, danes zjutraj je bilo v slovenskih bolnišničnih oddelkih prvič od začetka epidemije hospitaliziranih manj kot 30 bolnikov – natančneje 29 bolnikov, od tega 7 hudo bolnih," je še povedal.

Kot je še dejal, so "večdnevni trud, priprave in usklajevanja vodila do točke, ko bodo v ponedeljek ponovno posadili na ramena šolske torbe učenci prve triade osnovnih šol ter maturantje, teden kasneje pa jim bodo sledili še devetošolci".

Kdo vse gre v ponedeljek v šolo

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec pojasnila, kateri učenci se v ponedeljek vrnejo v šole. S ponedeljkom, 18. majem, se ponovno odpirajo:

- vsi vrtci v državi

- osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda

- osnovne šole s prilagojenim programom

- srednje šole za dijake zaključnih letnikov, ki bodo opravljali maturo ali zaključni izpit.

Šolska vrata se odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter za kandidate za vpis v srednje šole v 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih.

Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprte glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole.

Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov, študentskih ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi.

Od 25. maja se odpirajo vrata za:

- učence 9. razredov OŠ in OŠ s prilagojenim programom,

- učence 4. do 8. razreda OŠ z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela,

- učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja

Za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje na daljavo, je še povedala ministrica.

Kot je dejala, morajo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom.

Kot je še dejala, bodo na ministrstvu odpiranje vzgojno-izobraževalnega dela in izobraževanje na daljavo ves čas budno spremljali. "Verjamem, da se bomo vsi na vse morebitne težave odzivali profesionalno ter odgovorno, predvsem pa z razumevanjem, potrpežljivostjo in strpno," je še dejala.

Ministrica je poudarila, da nevarnost širjenja covid-19 še vedno ostaja, zato je zelo pomembno, da se še vedno obnašamo preventivno in spoštujemo vse varnostno-zaščitne ukrepe.

V vrtce približno polovica otrok

V ponedeljek se v vrtce vrača približno polovica otrok. Rizične skupine otrok ostajajo doma in njihovi starši lahko koristijo delovne-pravne možnosti, ki so jim ponujene v takšnem primeru. V šole pa se vračajo vsi otroci, saj je šola obvezna, je še dodala ministrica.