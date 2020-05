Navodilo za šolarje: razkuževanje rok obvezno po vsakem prijemanju kljuk #video

V ponedeljek se v šole vračajo učenci prve triade osnovne šole, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol in še nekatere druge skupine učencev. Devetošolci se v šole vračajo en teden pozneje, 25. maja. Učitelji in učenci se bodo morali držati higienskih priporočil, ki so jih pripravili v NIJZ.

V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pred vrnitvijo v šole za učence, učitelje in druge zaposlene pripravili podrobna higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije covid-19.

Kot navajajo, sta higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko sta higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.

"Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše," pravijo in dodajajo, da so ukrepe skušali prilagoditi za šolske prostore, saj se zavedajo, da zaradi razvojnih zakonitosti in specifike dela učitelji in učenci ne morejo izvajati vseh mogočih ukrepov.

Kot so zapisali, naj bodo učenci in njihovi starši seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom sars-cov-2 večje. "Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu, kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske," navajajo.

Obvezno umivanje po vsakem dotikanju ograje in kljuk

Med drugim se bodo morali učenci, učitelji in preostalo osebje držati naslednjih navodil:

- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo od 60- do 80-odstotna. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

- Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

- Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

- Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do dva metra.

- Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.

- Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

- Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).

Med odmori naj učenci ostanejo v učilnici

Kot dodajajo na NIJZ, naj med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Po vsaki uri pa naj se prostor intenzivno prezrači.

Foto: Bor Slana

Starejši od 12 let naj zunaj učilnice nosijo maske

NIJZ priporoča, da vsi zaposleni in starejši od 12 let v šoli nosijo maske. Zaposleni ves čas, devetošolci pa zunaj matične učilnice učne skupine. "Zanje svetujemo uporabo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite)," navajajo.

Kot še dodajajo, naj bodo vsi seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. "Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo," še navajajo.

Komu se vrnitev v šolo odsvetuje

V primeru, da je v družini oziroma v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v šolo. Katere so te zdravstvene omejitve, lahko preberete v prilogi higienskih priporočil NIJZ.

Starši naj se o tem posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Foto: Getty Images

Še nekaj navodil oziroma priporočil

"Vsakemu razredu oziroma učni skupini naj bo za čas trajanja epidemije covid-19 dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni naj jim bodo tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oziroma učna skupina uporablja."

"Odsvetujemo prehajanje učencev iz ene v drugo učilnico. Prav tako svetujemo, da se med epidemijo covid-19 ohranja dodeljeni sedežni red."

"Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med sabo ne izmenjujejo in ne izposojajo. Priporočamo, da je učitelj ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja."

"Učitelji naj dorečejo režim hoje učencev na stranišče. Poskrbeti je treba, da na stranišču ne nastaja gneča. Zlasti učenci prve triade naj imajo pouk tudi na prostem, izbira se ure, ko moč sonca ni največja, in poskrbi za ustrezno zaščito pred soncem."

"Svetujemo, da se pri premiku iz učilnice do prostora zunaj in tudi tam ves čas zagotavlja medosebno razdaljo vsaj od 1,5 do 2 metra."

"Pred hranjenjem naj si svojo klop (mizo) učenci obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70% do 80% etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom."

"Podajalniki razkužil/razkužila naj bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oziroma na hodnikih. Prav tako naj bodo na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. "

"Priporočamo, da je v času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Enako svetujemo tudi v času odmorov."

"Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev)."

"Število oseb v učilnici naj bo odvisno tudi od starosti učencev. Priporočamo, da so skupine otrok v prvi triadi manjše. V kolikor je organizacijsko možno, bi za prvo triado svetovali do 10 učencev. Ne glede na starost učencev pa svetujemo, da naj bo v eni učni skupini največ polovica učencev običajnega razreda, torej največ do 15 učencev."

