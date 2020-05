Kljub preklicu epidemije še naprej z maskami v trgovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je vlada včeraj preklicala epidemijo, ostajajo veljavni dozdajšnji ukrepi. Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa, ne pa še njihove odprave v celoti, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Veljavni tako ostajajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, so še zapisali.

Tako je treba v trgovine in druge zaprte javne prostore še naprej z maskami, prav tako je pred vstopom v zaprte javne prostore treba razkuževati roke, veljavna ostajajo tudi vsa navodila šolam pred vrnitvijo učencev v šole.

Veljavna ostaja tudi odločitev, da se v šole v ponedeljek vrnejo samo učenci prve triade osnovnih šol, zaključnih letnikov srednjih šol in nekatere druge skupine učencev, devetošolci pa teden kasneje, 25. maja.

Brez karantene za tujce iz EU

Je pa vlada včeraj spremenila ukrepe na mejnih prehodih. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU tako ni več potrebna karantena, je pa 14-dnevna karantena z nekaj izjemami še naprej obvezna za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Evropski uniji in v Slovenijo prihajajo iz tretjih držav.