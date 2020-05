Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji, so odločitev utemljili na vladi. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19, so zapisali v poročilu seje.

Prvi potrjen primer okužbe z novim koronavirusom smo v Sloveniji zabeležili 4. marca, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1, so zapisali.

V zadnjem dnevu so potrdili eno novo okužbo, od 29. aprila pa število novih okužb noben dan ni preseglo dvomestne številke. Ob tem že od 14. aprila pada tudi število pacientov v intenzivni negi in tistih, ki so priklopljeni na resporatorje.

Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebilvalstva

Foto: STA NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

"Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni," so zapisali v poročilu.