Po odprtju hrvaških mej: Slovenci rekorderji

"Po 9. maju je na Hrvaško vstopilo več kot 14.000 tujih državljanov, med njimi delež slovenskih državljanov presega 50 odstotkov. Iz Hrvaške je čez slovensko mejo odpotovalo 36.000 hrvaških državljanov", je v soboto zvečer povedal Milina za regionalno televizijo N1, povzema STA.

Hrvaška omogoča vstop tujih državljanov le v primeru, ko gre za "poslovni ali drugi gospodarski interes za Hrvaško ali za neodložljive osebne razloge". Od potnikov na mejnih prehodih zahtevajo ustrezno dokumentacijo o razlogih potovanja. Odprli so tudi elektronski naslov uzg.covid@mup.hr na katerem je možno dobiti pojasnila o tem, kdo lahko potuje na Hrvaško.

Aplikacija še v pripravi

Milina je povedal še, da intenzivno pripravljajo aplikacijo, ki bo omogočala hitrejši vstop tujih državljanov na Hrvaško. Pojasnil je, da bi turisti lahko s pomočjo te aplikacije prijavili svoje podatke, ki bodo povezani z informacijskim sistemom policije. Tako bi pospešili običajni policijski postopek na mejnih prehodih, saj je trenutno treba podatke o vsakem posameznem potniku vnesti v informacijski sistem na mejnem prehodu.

V petek so bile sicer na mejnih prehodih s Hrvaško ogromne kolone, potniki pa so za izstop iz Slovenije čakali tudi več kot štiri ure in pol. Za lažje prehajanje meje, ob upoštevanju zdravstvenih razmer, sta se v soboto izrekla tudi notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović na srečanju v Ormožu, poroča STA.