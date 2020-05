Slovenci množično na Hrvaško: na meji tudi več kot štiri ure

Po tem, ko je skoraj dva meseca po državi vladalo mrtvilo in se je zdelo, da država "spi", je danes pogled na mejne prehode s Hrvaško znova takšen, kot je običajno v poletnih mesecih.

Ta konec tedna se pričakuje, da bo večje število Slovencev odpotovalo na Hrvaško. Že danes je tako na več mejnih prehodih s sosedo od jutra ogromna gneča.

Najdaljša kolona ob prestopu meje je v Sečovljah, kjer vozniki čakajo več kot štiri ure in pol, na Dragonji štiri ure, na Sočergi tri in Jelšanah več kot eno uro.

Gnečo je bilo pričakovati po včerajšnjem preklicu epidemije bolezni covid-19 in ukinitvi obvezne karantene ob vrnitvi v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU.

Za državljane tretjih držav pa, a so pri tem izvzete nekatere skupine, denimo diplomati in delavci v tovornem prometu

Mejni prehodi:

Hrvaška z aplikacijo za hitrejši pretok turistov preko meje

Foto: STA

Hrvaški minister za turizemje danes izjavil, da so pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Napovedal je, da bodo aplikacijo predstavili na sobotnem srečanju ministrov za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške,inCappelli je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 ocenil, da bo na Hrvaško prihajalo vse več slovenskih turistov, ker po vrnitvi v Slovenijo ni več obvezna samoizolacija.Povedal je, da so za pospešitev turističnega čezmejnega prometa na Hrvaškem pripravili aplikacijo, ki je podobna hrvaški dovolilnici, ki so jo do pred kratkim uporabljali hrvaški državljani, če so potovali zunaj kraja prebivališča.Turisti se bodo lahko z aplikacijo vnaprej prijavili z vsemi podatki o tem, kam gredo in kje bodo nameščeni, je dejal. Na ta način naj bi čim bolj pospešili čezmejni promet in skrajšali čakalne dobe ob vstopu v državo. Povedal je, da je nadzor potnikov potreben tudi zato, ker Hrvaška še ni v schengenskem območju.Cappelli je napovedal, da se bosta o vseh podrobnostih glede prehajanja turistov preko meje v soboto pogovarjala ministra Hojs in Božinović, ki se bosta srečala v Ormožu. STA