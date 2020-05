Tako bomo letos plavali v hrvaškem morju

Obiskovalci in zaposleni naj na hrvaških plažah in bazenih vzdržujejo razdaljo 1,5 metra, tudi med kopanjem, je v priporočilih za letošnjo poletno sezono zapisal hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Omejili so število obiskovalcev prostorov na kopališčih, na sto kvadratnih metrih je lahko hkrati največ 15 oseb.

HZJZ je v danes objavljenih priporočilih za kopanje v morju in rekah ter za obratovanje bazenov in vodnih parkov poudaril predvsem potrebo po vzdrževanju fizične razdalje in tudi higiene, vključno z uporabo razkužil za roke, poroča STA.

Priporočila za izvajanje preventivnih ukrepov veljajo za vse površine v sklopu kopališč, od vodnih površin do plaž ter slačilnic in sanitarij. Med kopanjem je treba ohraniti fizično razdaljo 1,5 metra. Prav tako so določili, da je največ 15 oseb lahko hkrati na sto kvadratnih metrih neto površine morskih in sladkovodnih kopališč.

"Če je dostopna ustrezna infrastruktura, je mogoče občasno objavljati glasovna sporočila, da bi obiskovalce spomnili na nujno fizično razdaljo in druge splošne ukrepe," so navedli v obeh dokumentih.

Ležalniki na 1,5 metra

O bazenih pa so zapisali, da bo število ljudi odvisno od velikosti bazena. Kot največje priporočeno število ljudi v bazenih velja tisto, pri katerem je mogoče ohraniti predpisano fizično razdaljo. Pred vhodom v bazenski del kopališča je obvezno prhanje, prav tako tudi prehod skozi dezinfekcijsko oviro, ki je hiperklorirana ali vsebuje razkužilo, poroča STA.

Med drugim so poudarili, da je koncesionar tisti, ki je dolžan na kopališčih zagotoviti 1,5 metra fizične razdalje med ležalniki in stoli. Zagotoviti mora tudi osebo, ki bo nadzirala izvajanje ukrepov. Ležalnike bodo morali razkuževati večkrat na dan, obvezno pa, preden bo ležalnik uporabil drugi gost.

Omenili so tudi športnike, kot so plavalci in vaterpolisti. Priporočili so zagotavljanje najmanj sedmih kvadratnih metrov prostora na osebo v odprtih in zaprtih kopališčih.