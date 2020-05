To so pravila, ki bodo poleti veljala v hrvaških kampih #video

Glede na to, da je mednarodni letalski promet kljub rahljanju ukrepov še vedno ohromljen in da so se mnogi zaradi trenutne svetovne pandemije covid-19 od počitnic v daljnih krajih, kamor bi morali odpotovati z letalom, že zdavnaj poslovili, bomo Slovenci poletni dopust, če nam bosta vladi obeh držav to dovolili, preživeli pri naših južnih sosedih. Mnogi imajo tam svoje nepremičnine, zadnja leta pa vse več Slovencev na Hrvaškem dopustuje v hotelih ali avtokampih.

A kampiranje, ki je vse bolj priljubljena oblika preživljanja počitnic, bo zaradi novega koronavirusa drugačno kot do zdaj. Tako lastniki kampov in njihovi zaposleni kot tudi gostje se bodo morali držati epidemioloških pravil, s katerimi bomo zmanjšali prenašanje okužb. Priporočila, ki se jih bo treba držati med kampiranjem, je na svoji spletni strani objavil Hrvaški zavod za javno zdravje (s kratico HZJZ). Glavna povzemamo spodaj, vsa si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Letos se bo med kampiranjem na sosednjem Hrvaškem treba držati nekaj priporočil, da bomo med dopustovanjem preprečevali širjenje okužb.

1. Vzdrževanje fizične razdalje vsaj 1,5 metra

Na vseh površinah kampa – tako odprtih kot zaprtih, kot so recepcije, trgovine in sanitarije – ter tudi na plaži in ob bazenih je treba vzdrževati dovolj veliko fizično razdaljo do preostalih ljudi. Po priporočilih HZJZ je to 1,5 metra.

Prav tako morajo biti brisače na plaži ter ležalniki med seboj oddaljeni vsaj meter in pol. V zaprtih prostorih je treba spoštovati pravilo največjega števila dovoljenih oseb glede na površino.

2. Uporaba zaščitnih mask in razkuževanje

V zaprtih prostorih kampa je priporočljivo nositi zaščitno masko, ob vhodih v zaprte prostore morajo biti na voljo razkužila. Ta morajo biti na voljo tudi na delovnih površinah zaposlenih, kot je pult recepcije.

Na vidnih mestih morajo biti obešene oziroma postavljene smernice o pravilnem vedenju in ustreznih higienskih postopkih, ki ljudi opominjajo na to, kako moramo v času epidemije covid-19 ravnati. Prav tako je treba te smernice gostom izročiti ob prijavi. Objaviti je treba ključne telefonske številke, na katere se lahko obrnejo v primeru suma na okužbo z novim koronavirusom.

Na plaži in ob bazenih bo treba imeti ležalnike in brisače od drugih umaknjene vsaj meter in pol. Foto: Getty Images

3. Delovanje recepcije

Postopki prijave in odjave na recepcijah kampov naj bodo čim hitrejši – trajajo naj največ 15 minut, kajti to je časovna definicija bližnjega stika, piše HZJZ v svoji publikaciji. Če tehnične možnosti to dopuščajo, naj se gost prijavi kar sam prek spleta (že takrat, ko opravlja rezervacijo nastanitve v kampu).

Prav tako naj se na pulte recepcije, če je mogoče, za dodatno zaščitno postavijo pleskistekla ali druge podobne fizične pregrade. Recepcijo je treba redno prezračevati in čistiti oziroma dezinficirati površine. Kot smo zapisali že zgoraj, se lahko v prostoru recepcije glede na njeno velikost zadržuje omejeno število ljudi.

V zaprtih prostorih, kot so recepcije in trgovine kampov, bo priporočljivo nositi maske in si pred vstopom ter ob izstopu razkužiti roke. Foto: Metka Prezelj

4. Sanitarije kampov

Vsaj na dve uri, po potrebi pa še pogosteje, je treba čistiti, razkuževati in prezračevati sanitarne objekte. V sanitarijah se lahko hkrati zadržuje omejeno število ljudi – odvisno od velikosti prostora. Kamp mora glede na zasedenost zagotoviti dovolj veliko število sanitarnih objektov. Raje kot električne sušilnike rok naj se uporablja papirnate brisače za enkratno uporabo.

Gostom namesto skupnih stranišč in prh priporočajo uporaba zasebnih oziroma družinskih kopalnic, kjer se lahko posameznik ali družina zaklene v prostor in je tam sama.

5. Restavracije in trgovine v kampu

Mize in stoli morajo biti postavljeni na ustrezni razdalji (vmes mora biti vsaj meter in pol razmika). Pribor se prinese na mizo, ko se gostje usedejo, priporoča se uporaba plastificiranih jedilnikov, ki se jih lahko razkužuje. Tudi med gosti in zaposlenimi je treba vzdrževati varnostno razdaljo, gostje seveda sami poskrbijo za ustrezno razdaljo med seboj.

V trgovinah kampov veljajo enaka pravila kot v vseh preostalih trgovinah.

Kampiranje bo letos malce drugačno kot do zdaj. Foto: Getty Images

6. Bazeni, plaže in wellness stortive

Kot že omenjeno na začetku članka, mora biti med ležalniki in brisačami vsaj meter in pol razdalje. Ležalnike je treba razkuževati večkrat dnevno. Gostje bazena morajo imeti ob vhodu v bazen na voljo razkužila za roke. Količino klora v bazenu je treba dvigniti do meje, s katero se doseže tako imenovano "virus free" vodo – viruse namreč klor uniči.

Pri izvajanju kozmetičnih in masažnih storitev je treba upoštevati že v preteklih dneh predpisana pravila, dovoljeno je tudi delovanje finskih (suhih) savn, medtem ko se ne priporoča delovanja turških savn, kjer so visoka količina vlage in nižje temperature kot v finskih savnah. Treba je redno čistiti, razkuževati in zračiti vse prostore wellnessa ter glede na velikost prostora omejiti število obiskovalcev.

7. Otroške animacije in igrala

Ob otroških animacijah bo lahko prisotno omejeno število otrok, za igrala na prostem pa se staršem priporoča, da otrokom pogosteje razkužujejo roke, jih opozarjajo, naj se z rokami ne dotikajo obraza, in poskušajo doseči, da se tudi med otroki vzdržuje priporočena fizična razdalja.

Enaka priporočila tudi za hotele in apartmaje

Vse, kar velja za kampe, velja tudi za hotele in apartmajske nastanitve – tako glede dela recepcije, wellness objektov, restavracij kot preostalega. Tudi ta priporočila lahko podrobneje preberete na spletni strani HZJZ.

Na vhodih v hotelske in zaprte prostore je treba postaviti razkužila za roke. Namesto sušilnikov za roke priporočajo papirnate brisače, v dvigalih pa naj bi se hkrati prevažalo omejeno število ljudi. V konferenčnih centrih naj bi hoteli skrbeli za redno razkuževanje vse opreme, na primer stolov in miz.

Tudi v hotelih bodo veljala podobna priporočila kot v avtokampih.

Splošna priporočila za hotele in druge nastanitvene obrate priporočajo čiščenje sob in menjavo posteljnine v skladu z dozdajšnjo prakso. Če bi gost hotel drugačen režim, na primer čiščenje le pred prihodom in ob odhodu, naj mu hotel to omogoči. Strokovnjaki po odhodu gosta priporočajo razkuževanje vseh površin, ki jih uporabljajo gostje, na primer miz, opreme za pripravo kave, telefona ali daljinskega upravljavca televizije.

Za osebje tako hotelov kot marin strokovnjaki med drugim priporočajo vzdrževanje fizične razdalje ter splošne higienske ukrepe, kot so izogibanje rokovanju, redno umivanje rok in upoštevanje higiene kašlja. Pri blagajnah priporočajo postavitev zaščitnih pregrad. Za osebje priporočajo dnevno merjenje telesne temperature ob prihodu na delo (enako za zaposlene v kampih), v hotelih pa tudi izmensko delo z vmesnim razkuževanjem površin.