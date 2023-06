Na Hrvaškem potrdili primer trebušnega tifusa

Na kliniki za infekcijske bolezni Frana Mihaljevića v Zagrebu so potrdili primer trebušnega tifusa pri odrasli osebi, ki se je najverjetneje okužila v tujini, so danes po poročanju hrvaških medijev sporočili z bolnišnice. V preteklih letih so večkrat zabeležili primere trebušnega tifusa, vendar nadaljnjega širjenja bolezni ni bilo.

"Občasni uvoženi primeri te bolezni niso redki, saj je v nekaterih delih sveta še vedno endemična," so ob tem sporočili z uprave klinike. Tistim, ki potujejo v dežele, kjer je bolezen endemična, priporočajo cepljenje proti tifusu.

Enako kot pri drugih nalezljivih boleznih je pomembno hitro prepoznavanje znakov in zdravljenje obolele osebe, epidemiološka in mikrobiološka obravnava kontaktov ter izvajanje protiepidemičnih ukrepov v sodelovanju s pristojnim epidemiologom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Trebušni tifus je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Salmonella typhi. Simptomi se pojavijo postopoma, od osem do 14 dni po okužbi. Okuženi ljudje lahko postanejo prenašalci - približno trije odstotki ljudi, okuženih s salmonelo, izloča bakterijo tudi več kot eno leto.

Pogosti simptomi trebušnega tifusa so vročina, bolečine v sklepih, vneto grlo, zaprtje, trebušni krči in izguba apetita. Med manj pogostimi simptomi so boleče uriniranje, kašelj in krvavitve iz nosu. Povišana telesna temperatura se običajno pojavi kot prvi znak.

Hitro zdravljenje z antibiotiki lahko pozdravi več kot 99 odstotkov primerov trebušnega tifusa. Ljudje, ki zaradi te bolezni umrejo, so običajno podhranjeni, zelo stari ali zelo mladi, navaja hrvaški portal televizije N1.