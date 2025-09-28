Na Danskem so ponoči drugo noč zapored nad vojaškimi območji znova opazili drone, je danes sporočila danska vojska. Zveza Nato, ki je v zvezi s temi incidenti v stalnih stikih s Koebenhavnom, pa je sporočila, da so zaradi njih okrepili dejavnost na območju Baltskega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med ukrepi, ki jih je uvedlo zavezništvo, je tiskovni predstavnik zveze Nato Martin O'Donnell na novinarski konferenci v Bruslju navedel "več platform za obveščanje, nadzor in izvidovanje ter vsaj eno fregato za protizračno obrambo" v regiji zahodno od Rusije.

Izpostavil je, da so visoki predstavniki zavezništva v stalnih stikih z danskimi voditelji v zvezi z incidenti z droni, ki pomenijo najnovejšo v vrsti kršitev zračnega prostora držav članic Nata.

Ponoči zaprli več letališč

Zaradi dronov so bili od ponedeljka na Danskem in Finskem prisiljeni zapreti več letališč, pri čemer je Danska namignila na vpletenost Rusije. V preteklih dneh in tednih se je zgodilo tudi več kršitev zračnega prostora z letali in droni na Poljskem, v Romuniji in Estoniji, za katere so prav tako obtožili Rusijo.

Lavrov vpletenost v incidente zavrača

Moskva vpletenost odločno zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v sobotnem govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril zvezo Nato, da bi agresija na Rusijo naletela na odločen odgovor.

Dva drona v bližini vojaškega oporišča

Potem ko je danska vojska v soboto sporočila, da so nad več vojaškimi objekti opazili neidentificirane drone, je o tem poročala tudi danes. Sporočili so, da so "ponoči na več lokacijah oboroženih sil opazili brezpilotne letalnike". Brez drugih podrobnosti so še dodali, da so "razporedili večje zmogljivosti". Danski mediji pa so poročali, da ponoči niso zaprli nobenega letališča v državi.

Policija je v soboto potrdila, da so v petek zvečer opazili dva drona v bližini in nad največjim vojaškim oporiščem v državi Karup, kjer so nameščeni vsi helikopterji danskih oboroženih sil, nadzor zračnega prostora, letalska šola in podporne funkcije.

Za drone zapirajo nebo nad Dansko

Droni so se nad vojaškimi območji sicer pojavili v dneh, preden bo Danska v Koebenhavnu v sredo gostila neformalni vrh EU, ki bo osredotočen prav na varnost. Dansko ministrstvo za promet je danes sporočilo, da bo zaradi vrha od ponedeljka do petka danski zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov, poroča AFP.

V luči omenjenih incidentov so obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU, med njimi tudi Danske, v petek razpravljali o vzpostavitvi t. i. dronskega zidu za obrambo pred brezpilotniki. Poudarili so, da je treba najprej vzpostaviti učinkovit sistem zaznavanja.