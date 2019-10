Morales razglasil zmago, vrstijo se pozivi k razpisu drugega kroga volitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Protesti, ki so izbruhnili po volitvah, so se sprevrgli tudi v spopade med demonstranti in policijo.

Bolivijski predsednik Evo Morales je v četrtek razglasil zmago na nedeljskih predsedniških volitvah, po katerih so v državi zaradi spornega štetja glasov izbruhnili izgredi in splošna stavka. Vrstijo se obtožbe opozicije, da poskuša Morales ukrasti četrti predsedniški mandat, ter pozivi k razpisu drugega kroga predsedniških volitev.

K drugemu krogu volitev so Bolivijo pozvale EU, ZDA, Brazilija, Argentina in Kolumbija, ki opozarjajo, da zmage Eva Moralesa ne bodo priznale. Bolivijska volilna komisija je v četrtek sporočila, da je dosedanjega predsednika po preštetih 99,9 odstotka glasov podprlo 47,1 odstotka volivcev, njegov protikandidat Carlos Mesa pa je prejel 36,5 odstotka glasov volivcev.

Je v Boliviji prišlo do volilne prevare?

To pomeni, da ima Morales več kot deset odstotnih točk prednosti in da drugi krog volitev ni potreben, je sporočila državna volilna komisija. Za zmago v prvem krogu je dosedanji predsednik potreboval več kot 50 odstotkov glasov volivcev ali vsaj 40 odstotkov glasov podpore in deset odstotnih točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Volilna komisija je sicer le nekaj ur po zaprtju volišč v nedeljo sporočila prve volilne izide, ki so nakazovali drugi krog volitev. Vendar se nato na spletni strani volilne komisije ni nič spremenilo celih 24 ur, ko so osvežili rezultate, je imel Morales nenadoma več kot deset odstotnih točk prednosti.

Državo zajeli protesti in splošna stavka

Po vsej državi zaradi spornega štetja glasov že od ponedeljka potekajo protesti, v sredo pa se je začela splošna stavka. Morales jo je označil za državni udar. Mesa je medtem v četrtek spet opozoril na volilno goljufijo in Bolivijce pozval k nadaljevanju protestov. Že pred tem je pozval k "stalni mobilizaciji" na ulicah, dokler volilna komisija ne prizna, da je potreben drugi krog volitev.

EU je v četrtek pozvala k prekinitvi štetja glasov in ocenila, da bi bila najboljša rešitev izvedba drugega kroga, s čimer bi vrnili zaupanje v volitve in zagotovili spoštovanje demokratične izbire bolivijskega naroda. Organizacija ameriških držav (OAS) je v sredo priporočila izvedbo drugega kroga predsedniških volitev, četudi Morales razglasi zmago že v prvem krogu. 56-letni predsednik se je na tokratnih volitvah potegoval za četrti predsedniški mandat in doslej je vedno zmagal že v prvem krogu.