Napete razmere v Boliviji: opozicija za splošno stavko, Morales govori o puču

V Boliviji so po volitvah, na katerih je spet slavil dozdajšnji predsednik Evo Morales, izbruhnili protesti in izgredi. Foto: Reuters

Evo Morales, ki je prvi domorodni predsednik Bolivije, je dejal, da bo sprejel ukrepe za obrambo demokracije. Ob tem je izrazil prepričanje, da je predsedniške volitve dobil že v prvem krogu. Po 98 odstotkih preštetih glasov je Morales prejel 46,76 odstotka podpore in ima deset odstotnih točk prednosti pred prvim zasledovalcem, nekdanjim predsednikom države Carlosom Meso.

Spopadi med nasprotniki in privrženci Moralesa

Za zmago v prvem krogu Morales potrebuje več kot 50 odstotkov podpore ali vsaj 40 odstotkov glasov podpore in deset odstotnih točk prednosti pred drugouvrščenim kandidatom. Mesa je svoje privržence pozval, naj stopnjujejo proteste, saj da Morales poskuša ukrasti volitve. Pozval jih je k "stalni mobilizaciji" na ulicah, dokler volilna komisija ne prizna, da je potreben drugi krog volitev. Napovedal je tudi oblikovanje zavezništva desnih strank in sredinskih voditeljev, ki bodo zahtevali izvedbo drugega kroga.

Pripadniki varnostnih sil so se s protestniki spopadli tudi v La Pazu. Foto: Reuters

V opozicijski utrdbi Santa Cruz so v sredo izbruhnili spopadi med nasprotniki in privrženci Moralesa. Izgredniki so požgali urad volilne komisije v tem mestu, v La Pazu pa so se pripadniki varnostnih sil spopadli s protestniki. 56-letni Morales se je na tokratnih volitvah potegoval za četrti predsedniški mandat, do zdaj je vedno zmagal že v prvem krogu.

Predsednik na udaru zaradi avtoritarizma in gozdnih požarov

Med prebivalstvom je Morales užival priljubljenost, ker mu je uspelo v državi z 11 milijoni prebivalcev zagotoviti ekonomsko in politično stabilnost. Po zaslugi zalog nafte in plina je zmanjšal odstotek revnih s 60 odstotkov leta 2006 na 35 odstotkov v lanskem letu, dosegel gospodarsko rast nad regijskim povprečjem, vlagal v infrastrukturo ter izboljšal življenjske pogoje in družbeno vključenost bolivijskega domorodnega prebivalstva.

Evo Morales je prepričan, da je volitve tudi tokrat dobil že v prvem krogu. Foto: Reuters

Letos se je njegova priljubljenost zmanjšala zaradi kritik na račun avtoritarizma in gozdnih požarov. Okoljevarstveniki so za požare okrivili zakonodajo, ki naj bi spodbujala požiganje gozdov z namenom pridobitve zemljišč za pašnike in kmetijsko proizvodnjo. Vlada je na drugi strani krivdo pripisala suhemu vremenu in vetru, ki razpihuje ogenj.