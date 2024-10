Množični napad na Rusijo. Zadeto tudi skladišče dronov Shahed. #video

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.51 Ukrajinci napadli rusko skladišče dronov Shahed

Eksplozije so bile slišane nedaleč od vasi Oktjabrskij na Krasnodarskem ozemlju. Ruske oblasti so sporočile, da je v skladišču dronov Shahed izbruhnil požar. Navedli so, da po prvih podatkih žrtev ni bilo in da je gasilcem uspelo lokalizirati požar na površini 1600 kvadratnih metrov.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da je bilo zadeto skladišče z iranskimi brezpilotnimi letali Shahed, ki jih Rusija uporablja za vsakodnevne napade na Ukrajino. Spomnimo, Teheran je v Moskvo poslal na tisoče omenjenih brezpilotnikov, tako da jih Rusija skoraj vsak dan izstreljuje proti tarčam v Ukrajini.

NASA je posnela požar na vojaškem letališču

Ukrajinci trdijo, da je bilo v prizadetem skladišču okoli 400 dronov. Kot so navedli v izjavi, so napad izvedle ukrajinska mornarica in enote varnostne službe Ukrajine (SBU). Generalštab trdi, da so zabeležili vrsto poznejših detonacij.

THIS IS AWESOME 👏👏👏 pic.twitter.com/e0LolAEAvc — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 9, 2024

"Zabeležen je bil natančen zadetek v tarčo. Uničenje skladišča brezpilotnih letal Shahed bo znatno zmanjšalo zmožnost ruskih okupatorjev za teroriziranje civilistov v ukrajinskih mestih in vaseh," so dodali v generalštabu.

Z droni so napadli tudi vojaško letališče Hanska na območju vasi v Adigeji, ruski republiki na severnem Kavkazu. Po podatkih NASA-inega sistema za nadzor požara so po nočnem napadu poročali o požaru v bližini vojaškega letališča.

Drone je slišalo lokalno prebivalstvo, vendar lokalne oblasti še niso sporočile posledic udarca.