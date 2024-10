Francija Ukrajini pošilja bojna letala

Dnevni pregled dogodkov:



10.45 Francija bo Ukrajini poslala bojna letala mirage

Da bodo mirage poslali v Ukrajino, je že v začetku junija obljubil francoski predsednik Emmanuel Macron. Za upravljanje tovrstnih letal se trenutno v Franciji usposabljajo ukrajinski piloti in mehaniki.

Lecornu sicer ni navedel števila letal mirage, ki jih Francija in druge države nameravajo poslati v Ukrajino v okviru skupne pobude.

Bojna letala mirage 2000-5 so namenjena predvsem zračni obrambi in jih je mogoče opremiti s francosko-britanskimi križarskimi raketami, ki so jih Francozi Ukrajini že dostavili.

Francosko letalstvo namerava do leta 2030 upokojiti bojna letala in jih nadomestiti s sodobnimi rafali. Imajo 40 miragev 2000-5 in ta tip letal so že izvažali v druge države.