Zelenski bo danes v Dubrovniku

Vrh Ukrajina-Jugovzhodna Evropa v Dubrovniku gosti hrvaški premier Andrej Plenković, z njim pa naj bi izkazali solidarnost in podporo držav Jugovzhodne Evrope Ukrajini, ki se spopada z rusko agresijo.

Z Zelenskim se bo sešla tudi Nataša Pirc Musar

Po navedbah virov iz vlade v Zagrebu, na katere se sklicuje hrvaška tiskovna agencija Hina, se bodo vrha poleg Zelenskega in Plenkovića udeležili trije predsedniki držav, pet predsednikov vlad in štirje zunanji ministri. Med njimi bo tudi slovenska predsednica, ki se bo po napovedih ob robu vrha dvostransko sešla tako s Plenkovićem kot z Zelenskim.

Slovenija bo na vrhu ponovno izrazila podporo neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Srečanje bo tudi priložnost za razpravo o evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana ter Ukrajine, Moldavije in Gruzije, pa tudi o medsebojnem sodelovanju držav v širitvenem procesu, so sporočili iz urada predsednice.

Gre za tretje srečanje voditeljev v tem formatu, pred tem sta vrha potekala avgusta lani v Atenah in februarja v Tirani. V Dubrovniku bo za varnost danes skrbelo več sto policistov.