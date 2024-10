V Tivtu vrh pobude Brdo-Brioni, tam tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Voditelji bodo na vrhu razpravljali o vprašanjih izboljšanja sodelovanja med državami Zahodnega Balkana in državami članicami EU. Srečanje bo tudi priložnost za potrditev dobrososedskih odnosov in krepitev regionalnega sodelovanja ter za izražanje potrebe po okrepitvi strateškega dialoga z EU.

Pobuda Brdo-Brioni je namenjena spodbujanju medsebojnega sodelovanja in lajšanju prizadevanj držav v regiji na njihovi poti v EU. Pirc Musar pri tem poudarja, da se EU mora na doseženi napredek kredibilno odzvati, da se zagotovi verodostojnost širitvenega procesa, obenem pa opozarja, da je približevanje EU proces, ki temelji na izpolnjevanju meril.

Brdo-Brioni je slovensko-hrvaška pobuda, poteka od leta 2010

Srečanje voditeljev v Tivtu bo po navedbah urada predsednice namenjeno tudi aktualnim temam. Lani sprejeta deklaracija je obravnavala vprašanja bega možganov, trajnostnega razvoja in zaščite okolja. Na letošnjem vrhu bodo te teme nadaljevali, s posebnim poudarkom na povezljivosti in mladih v regiji.

Proces Brdo-Brioni je skupna slovensko-hrvaška pobuda, ki poteka od leta 2010. Članice pobude so poleg Slovenije, Hrvaške in Črne gore še Srbija, Albanija, Severna Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Srečanja v okviru pobude so od leta 2013 potekala vsako leto. Približno polovico jih je gostila Slovenija, lani pa je potekalo v Skopju.