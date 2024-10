Do zdaj je terapevtske robotske mačke mož predsednice republike Aleš Musar podaril stanovalcem domov za starejše. Sedma robotska mačka pa je prvič dobila dom v mladinskem centru, natančneje v Mladinskem domu Jarše, kjer bo pomoč nudila otrokom in mladostnikom v stanovanjski skupini Zeleni tir.

Ravnateljica mladinskega doma Ina Kreft Toman je pojasnila, da imajo nekateri mladostniki, ki so nameščeni v njihovih stanovanjskih skupnostih, težave na področju duševnega zdravja, predvsem anksioznosti, in jim bodo robotske mačke v veliko pomoč. Na nedavnem izobraževanju na Nizozemskem so se seznanili s pozitivnimi vplivi robotskih mačk in močno so si želeli, da bi tudi pri svojem delu z mladostniki lahko uporabljali najnovejše terapevtske pripomočke, so zapisali v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar.

V Mladinskem domu Jarše otroke in njihove družine podpirajo tako, da jim zagotavljajo pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa nudijo drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu z sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji. Dr. Musar se je v okviru obiska srečal z vodstvom mladinskega doma ter otroki, ki obiskujejo njihovo osnovno in produkcijsko šolo ter stanovanjske skupine, so še zapisali v predsedničinem uradu.

Terapevtska robotska mačka bo dobila tudi ime

V stanovanjskih skupinah v Mladinskem domu Jarše bivajo fantje in dekleta, ki so stari do 18 let in zaradi različnih razlogov začasno ne stanujejo pri svojih starših ali skrbnikih. Z vključitvijo v stanovanjsko skupino si mladi začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri šolanju in urejanju vseh pomembnih zadev, obenem pa jim vzgojitelji nudijo tudi preprosto, a pomembno oporo, mentorstvo ali svetovanje. Pomoč pri njihovem okrevanju jim bo od zdaj nudila tudi terapevtska robotska mačka, ki bo kmalu dobila tudi ime, so še navedli v uradu predsednice.

