Mož predsednice republike Nataše Pirc Musar, kemik in poslovnež Aleš Musar, je v pogovoru za Metropolitanov podcast razkril, kako, kdaj in kje sta se spoznala s predsednico republike.

"Na to vprašanje, kje sva se spoznala, midva nimava standardnega odgovora. Ni to tisto: 'V srednji šoli sva bila sošolca ali pa na fakulteti ali pa na plesu.' Najin odgovor je: 'V Iranu,'" je za Metropolitan v pogovoru povedal Aleš Musar, mož predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Kot je v pogovoru pojasnil Aleš Musar, je bil v Iranu ob svojem delu na univerzi dolgo časa vodič pri Kompasu. "In kakšne bolj eksotične destinacije so bile tiste, ki so jih dali meni za voditi," je povedal Musar. Kot je še pojasnil, je konec leta 1997 na vrsto prišel Iran, kamor je prišla prva organizirana skupina po islamski revoluciji, ki jo je ta država doživela ravno v takratnem obdobju. "In to se je zdelo tako nenavadno, da je agencija povabila še enega novinarja oziroma v tem primeru novinarko," je povedal Musar.

Musar je pojasnil, da je bila Nataša Pirc Musar takrat novinarka na POP TV in hkrati delala tudi za CNN World Report ter se naposled kot novinarka pridružila skupini, ki je odšla v Iran. "In očitno je tam nekaj preskočilo, ker sva dva tedna po vrnitvi v Slovenijo začela hoditi," je še povedal Musar in dodal, da sta bila leto in pol kasneje že poročena.

Aleš Musar in Nataša Pirc Musar sta poročena od leta 2000, leta 2001 pa se jima je rodil sin Maks. Leta 2022, ko je Nataša Pirc Musar postala predsednica Slovenije, je Aleš postal prvi mož predsednice Republike v samostojni Sloveniji. Foto: Mediaspeed

