Balkanska država postaja kraj sobivanja Rusov in Ukrajincev: imeli so tudi rusko-ukrajinsko poroko

Od februarja 2022 so se ukrajinski begunci in ruski izgnanci razkropili po Evropi ter bežali pred vojno, mobilizacijo in vladavino Vladimirja Putina. V iskanju začasne zaščite je iz Ukrajine v Evropsko unijo, predvsem v Nemčijo in na Poljsko, zbežalo štiri milijone ljudi, kar 200 tisoč Ukrajincev pa je zavetje, čeprav ni članica EU, našlo tudi v Črni gori. S tem je Črna gora postala država z največ ukrajinskimi begunci na prebivalca na svetu.

Ukrajincem so podelili status začasne zaščite

Za svoj odziv na begunsko krizo je Črna gora prejela pohvale, saj je sprejela tako Ukrajince kot Ruse. Pohvale je prejela zlasti za odločitev, da Ukrajincem podeli status začasne zaščite, ki je bil zdaj podaljšan do marca 2025. Zadnji podatki iz septembra lani kažejo, da je ta status dobilo več kot deset tisoč ljudi. Združeni narodi navajajo, da je neko obliko pravnega statusa v Črni gori registriralo 62 tisoč Ukrajincev, kar predstavlja skoraj deset odstotkov prebivalstva Črne gore.

Novinarji BBC so se pogovarjali z nekaj begunci iz Ukrajine in strnili njihove vtise.



60-letna Valentina Ostrogljad je s hčerko prišla v Budvo pred enim letom iz Zaporožja, regionalne prestolnice v jugovzhodni Ukrajini, ki je pod stalnim, smrtonosnim ruskim bombardiranjem. "Ko sem prvič prišla v Črno goro, nisem prenesla ognjemetov ali celo padajoče strehe – to sem povezovala z eksplozijami," je povedala. Zdaj dela kot učiteljica likovne umetnosti in uživa v novi deželi: "Danes sem šla do izvira, občudovala gore in morje. Ljudje so zelo prijazni. Nenehna groza vojne poskrbi, da Ukrajinci vedno znova prihajajo, ne morejo več prenašati bolečine in trpljenja doma."



Sašo Borkova, voznika iz Harkova, so ločili od žene in šestih otrok, starih od štiri do šestnajst let, ko so konec avgusta zapustili Ukrajino. Vrnili so ga na poljski meji – pred tem je na Madžarskem prestajal zaporno kazen zaradi tihotapljenja migrantov – in mu prepovedali vstop v EU. Njegova družina je nadaljevala pot v Nemčijo, njemu pa je po več napetih dneh popotovanja po Evropi končno uspelo prispeti v Črno goro. Vidno pod stresom in izčrpan je opisal, kako jih je vojna na koncu prisilila, da so zapustili svoj dom.



"Ko vsak dan vidiš in poslušaš, kako se rušijo hiše, kako ljudje umirajo... to je nemogoče opisati," je dejal. "Naše stanovanje ni poškodovano, so pa razbita okna in bombe vse bližje." O možnosti odhoda v Črno goro je razmišljal že od začetka vojne: "Lepo so me sprejeli, mi dali hrano in pijačo, prenočišče. Odpočil sem se in nato začel iskati službo." Službo je našel, kmalu pa se mu bo v Črni gori pridružila tudi družina. Podal je prošnjo za začasno zaščito in išče prostor za bivanje.

Za Ruse v Črni gori številne prednosti ...

Črna gora, članica Nata in kandidatka za članstvo v EU, ima tudi precejšnjo populacijo etničnih Srbov, od katerih jih je veliko naklonjenih Rusom. Kljub temu so pred dvema letoma iz države izgnali šest ruskih diplomatov, osumljenih vohunjenja.

Na tisoče ljudi je v majhno balkansko državico prišlo tudi iz Rusije ali Belorusije. Za vse te skupine je Črna gora privlačna zaradi brezvizumskega režima, podobnega jezika, skupne vere in vlade, ki se nagiba k Zahodu.

... a tudi slabosti

Vse zgoraj našteto so prednosti, po drugi strani pa so prišli v državo, kjer življenjski standard ni ravno, kot bi si ga želeli. Čeprav je na obalnih območjih veliko delovnih mest za priseljence, so pogosto sezonska in slabo plačana. Bolj kakovostna, strokovna delovna mesta je težje dobiti. Tistim srečnejšim je uspelo obdržati službe, ki so jih imeli doma, in delajo na daljavo.

Druga težava je, da je skoraj nemogoče pridobiti državljanstvo, kar predstavlja problem za tiste, ki iz kakršnega koli razloga ne morejo podaljšati potnega lista.

Začasno zavetišče za Ukrajince in Ruse

Ruska prisotnost v Črni gori je že leta močna, država pa morda neupravičeno slovi kot zbirališče za zelo bogate. Veliko Rusov in Ukrajincev ima tukaj svoje nepremičnine, a je tudi veliko takšnih, ki so se tu znašli skoraj po naključju in se počutijo popolnoma izgubljene.

Veliko Rusov in Ukrajincev ima v Črni gori svoje nepremičnine. Foto: Ksenija Mlinar

Zanje je bilo ustanovljeno neprofitno zavetišče s sedežem v Budvi, ki najbolj ranljivim prišlekom zagotavlja varno okolje, dokler ne najdejo prostora, kamor bi se zatekli. Tam dobijo tudi pomoč pri urejanju dokumentacije, iskanju služb in stanovanj. Ukrajinci lahko v to isto zavetišče pridejo na dvotedenski dopust, da si spočijejo od vojne.

"Črnogorci so zelo potrpežljivi, so ljudje, ki želijo pomagati," je za BBC povedal Savo Dobrović, lastnik nepremičnine v jadranskem letovišču Budva.

"Presenečajo me. So divjega temperamenta, ko pa prideš in potrebuješ pomoč, te objamejo in ponudijo pomoč," pa je za BBC dejala Natalija Sevec-Jermolina, ki v Budvi vodi ruski kulturni center Reformum.

Julija Macuj je ustanovila tudi otroški center za Ukrajince, kjer se lahko učijo zgodovino, angleščino, matematiko in umetnost – ali preprosto plešejo, pojejo in gledajo filme. "Mnogi so bili zaradi vojne travmatizirani, pravi. "Niso jih zanimale ne gore ne morje, ničesar si niso želeli. Ko pa smo z njimi začeli komunicirati in se jim posvečati, so se jim zasvetile oči. Nasmeh in čustva teh otrok so nekaj, česar se ne da opisati. Šele takrat smo ugotovili, da delamo prav," je povedala. Zdaj se jih je večina pomirila. Mlajši otroci so se naučili črnogorščine in obiskujejo lokalne šole, starejši pa nadaljujejo šolanje na daljavo v ukrajinskih šolah.

"Pomagamo si. Pred kratkim smo imeli rusko-ukrajinsko poroko."

V drugih delih Evrope sobivanje Ukrajincev in Rusov ni bilo tako rožnato. Med njimi je prihajalo do napetosti. Na začetku vojne je Nemčija opazila porast napadov na obeh straneh. Tega pa v Črni gori doslej skorajda ni bilo. Čuti se duh strpnosti, pri čemer so pomembno vlogo odigrala zavetišča in njihovi prostovoljci.

Ukrajinec Saša Borkov loči Ruse, ki jih je srečal v Budvi, od tistih, ki so v vojni v Ukrajini. "Ljudje tukaj poskušajo pomagati, nič ne delajo proti naši državi, proti nam, proti mojim otrokom, za razliko od tistih, ki streljajo in uničujejo naše hiše," je zaključil.

Prijateljstva so se razvila med prostovoljci in stanovalci, pa tudi med stanovalci samimi, pred kratkim so imeli tudi poroko rusko-ukrajinskega para, ki se je spoznal prav v zavetišču, so še povedali za BBC.