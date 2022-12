V Črni gori zaradi Rusov in Ukrajincev visoka rast najemnin

Najbolj so se cene najema povzpele v Podgorici in na obali. Povprečna najemnina za enosobno stanovanje v središču prestolnice je pred enim letom znašala okoli 350 evrov, medtem ko je danes od 600 do 700 evrov. V Tivtu, Budvi in Kotorju je za najem enosobnega stanovanja treba odšteti od 500 do 700 evrov, je za portal pojasnil Stefan Mišković iz črnogorske nepremičninske agencije Multitask nekretnine.

Foto: Pixabay

"Večji del podnajemnikov ne more pokriti vseh obveznosti, ki jih čakajo, kot so najemnina, računi, hrana," je povedal Dragan Živković iz Združenja podnajemnikov. Opozoril je, da se morajo zato mnogi seliti v vse manjša stanovanja. "To so zagotovo mučni prizori, ko mora družina preko noči zapustiti stanovanje, ker ga je lastnik prodal ali pa dal v najem za dvojno ceno," je dodal.

Foto: Pixabay

Rast najemnin tudi v Srbiji

Skokovito rast cen na najemniškem trgu v Črni gori beležijo od začetka vojne v Ukrajini. Podobno se dogaja tudi v Srbiji, kamor je od začetka vojne v Ukrajini po podatkih državnega Centra za zaščito in pomoč iskalcem azila prišlo več kot 100 tisoč ruskih državljanov. Največ se jih je priselilo v Beograd in velika mesta, kot sta Niš in Novi Sad, kjer so se od marca najemnine za stanovanja prav tako tudi podvojile.