Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju pozvala k uvedbi sankcij proti izraelskim političnim voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Za to se je že zjutraj zavzel visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki naj bi predlagal uvedbo sankcij proti dvema ministroma.

Josep Borrell je ob prihodu na zasedanje pojasnil, da je sprožil razpravo z državami članicami, ali bi bilo treba uvesti sankcije proti določenim izraelskim ministrom, ki širijo sovražna sporočila, uperjena proti Palestincem, in predlagajo ukrepe, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom. Sam meni, da je to treba storiti, vendar pa o tem odločajo države članice.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bil Borrellov predlog usmerjen proti finančnemu ministru Bezalelu Smotriču in ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru. Skrajno desna izraelska ministra v zadnjih mesecih razburjata z javnimi izjavami in dejanji, usmerjenimi proti Palestincem.

Ministrica Tanja Fajon je na novinarsko vprašanje, proti komu konkretno bi bilo treba po njenem mnenju uvesti sankcije, odgovorila, da "zagotovo proti tistim, ki bi se jim dokazalo kršenje mednarodnega prava, tudi omenjenim".

V razpravi je prav tako pozvala k razmisleku o okrepitvi trgovinskih oziroma ekonomskih sankcij proti Izraelu, je še povedala ob koncu zasedanja.

MZEZ @tfajon je na srečanju ministrov pozvala k nadaljevanju sankcij proti voditeljem Hamasa in uvedbi sankcij zoper politične voditelje v Izraelu, ki kršijo mednarodno pravo. "Verjamem, da moramo zaostriti sankcije zoper Izrael 🇮🇱 ."



EU partnerje pa je še enkrat pozvala, da… pic.twitter.com/FYp3bQ8TzI — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) August 29, 2024

Kot so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, se je ministrica v razpravi zavzela tudi za nadaljevanje sankcij proti voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Obenem je pozvala k nujnemu humanitarnemu premoru, da bi omogočili cepljenje otrok proti različnim boleznim, predvsem otroški paralizi.

Dodala je, da mora EU skupaj ustvariti pritisk nad Izraelom, da bo bolnim in ranjenim dovolil odhode iz Gaze in jim bo nudeno primerno zdravljenje. Na srečanju je pojasnila tudi slovenska prizadevanja, da bi lahko kmalu tudi na medicinsko rehabilitacijo v Slovenijo sprejeli ranjene otroke.