Ministrica Fajonova potuje na obisk v Vietnam in Indonezijo

Obisk ministrice Tanje Fajon je v prvi vrsti namenjen okrepitvi sorazmerno redkih stikov Republike Slovenije z Vietnamom in Indonezijo ter iskanje novih priložnosti za gospodarsko sodelovanje. Foto: STA

Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo prihodnji teden obiskala Vietnam in Indonezijo. Obisk je v prvi vrsti namenjen okrepitvi sorazmerno redkih stikov Republike Slovenije z navedenima državama, saj bo šlo za prvi tovrstni obisk po skoraj dvajsetih letih.

Obiska v Indoneziji in Vietnamu sta tudi izraz želje slovenskega gospodarstva po iskanju novih priložnosti in sodelovanju z regijo Indo-Pacifika, še posebej z Jugovzhodno Azijo. To je tudi v skladu z EU-strategijo za sodelovanje z Indo-Pacifikom.

V nedeljo in ponedeljek se bo ministrica v spremstvu gospodarske delegacije mudila v poslovnem središču Vietnama, Hošiminhu, kjer bo odprla slovensko-vietnamski poslovni forum in se srečala z županom mesta. Ministrica bo tudi gostja na srečanju mladih podjetnic. Pot bo Fajonova nadaljevala v Hanoj, kjer bo imela v torek pogovore z gostiteljem, zunanjim ministrom Bui Thanh Sonom, z ministrom za industrijo in trgovino Nguyen Hong Dienom, sprejel pa jo bo tudi predsednik vlade Pham Minh Chinh. Tudi v Hanoju je načrtovan poslovni dogodek.

Indonezijsko prestolnico Džakarto bo ministrica obiskala v sredo. Srečala se bo z gostiteljico, indonezijsko zunanjo ministrico Retno Marsudi, z generalnim sekretarjem Zveze držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) Kao Kim Hournom ter s predsednikom indonezijske gospodarske zbornice Rasjidom. Ogledala pa si bo tudi tamkajšnji šolski in zdravstveni zavod.