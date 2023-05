Ministrica Fajonova podpisala memorandum o sodelovanju z Gvatemalo

Obisk v Gvatemali in aktivnosti v smeri krepitve sodelovanja z Latinsko Ameriko in Karibi (LAK) sovpadajo z Dnevi LAK – konferenco, ki od leta 2017 poteka v organizaciji slovenskega zunanjega ministrstva. Slovenija ima pri Združenju karibskih držav od leta 2012 status države opazovalke.

El #CancillerGT y la Ministra de Asuntos Exteriores y Vicepresidenta de Eslovenia, Tanja Fajon, manifestaron el compromiso de realizar acciones conjuntas para elevar el nivel de las relaciones diplomáticas en todos los aspectos del desarrollo.



"Odnosi z državami Latinske Amerike in Karibov so za Slovenijo strateškega pomena"

"Odnosi z državami Latinske Amerike in Karibov so strateškega pomena za Slovenijo, saj temeljijo na skupnih vrednotah, načelih in mnogo skupnih interesih. Svet še nikoli ni bil tako prepleten, kot je danes, in se spopada z velikimi izzivi, kot so varnost, mir, podnebne spremembe, energetska in prehrambna neodvisnost, lakota, revščina, neenakosti," je ob robu vrha povedala ministrica.

Zato je vrh Združenja karibskih držav po njenih besedah dobra priložnost za identifikacijo področij, kjer je mogoče narediti konkretne premike tako v dvostranskem kot tudi v multilateralnem okviru.

Fajonova: Memorandum utira pot za krepitev dvostranskih odnosov

Ministrica Fajonova je z gvatemalskim kolegom v četrtek tudi podpisala memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Gvatemalo. Kot je povedala, sta se s podpisom memoranduma zavezala h krepitvi sodelovanja med državama, zlasti na področju trgovine, okolja, upravljanja vod, obnovljive energije, znanosti, raziskav in tehnologije. "Z Gvatemalo imamo odlično sodelovanje v okviru Združenih narodov in prepričana sem, da memorandum utira pot tudi za krepitev dvostranskih odnosov," je še dejala ob podpisu memoranduma.

Na povabilo MZZ Gvatemale se udeležujem 9.Vrha Združenja karibskih držav #ACS, kjer je #Slovenija aktivna opazovalka.S podpisom memoranduma o sodelovanju sva se zavezala h krepitvi sodelovanja med 🇬🇹 & 🇸🇮, zlasti na področju trgovine, okolja & upravljanja z vodami.

Fajonova se je v Gvatemali sestala tudi s podpredsednico Hondurasa Doris Gutierrez in zunanjim ministrom Trinidada in Tobaga Ameryjem Brownejem. V ospredju so bili pogovori o možnostih za poglobitev sodelovanja.

Ministrica bo obisk v Gvatemali danes sklenila s srečanji s predsednikom Gvatemale Alejandrom Giammatejem Fallo, predsednikom vlade Belizeja Johnnyjem Briceno, namestnico ministra za zunanje zadeve in trgovino Barbadosa Sandro Husbands, generalnim sekretarjem ACS Rodolfom Sabongom in generalno sekretarko Karibske skupnosti (CARICOM) Carlo Natalie Barnett.

Sogovornikom je in bo predstavila tudi slovensko kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024–2025. Srečanja na to temo je imela že v New Yorku v prvi polovici tedna.