Fajonova: Razen na zemljevidu v svetu globalizacije meja praktično ni več

"Kandidaturo za nestalno članico varnostnega sveta Združenih narodov intenzivno predstavljam kot kandidaturo Slovenije, ne zahoda. Slovenije kot države, ki zna poslušati, ki zna slišati in ima svojo agendo. Moram reči, da smo v zadnjem času pridobili veliko posluha in podpore, kar mi daje optimizem, da smo na dobri poti," je na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham) povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Lahko si predstavljate, kaj pomeni kandidirati ob boku z Belorusijo. Tukaj se lahko spopadeta dva koncepta. Ni enostavno," je izpostavila in dodala:

"Če pridemo v varnostni svet, bomo sedeli ob boku državam, ki sokreirajo svetovno politiko. To bo predstavljalo neskončno priložnosti za izgradnjo podobne Slovenije v svetu, kar pomeni tudi priložnosti za gospodarstvo in za ljudi, da se odpiramo svetu. Iskreno verjamem, da v svetu globalizacije, v katerem danes živimo, meja, razen na zemljevidu, praktično ni več. Vse je prepleteno in povezano."

Fajonova: Slovenija ni med državami, ki bi bile izjemno prijazne do tujcev

Osrednja tema poslovnega zajtrka je bila sicer kako pripeljati tujce na trg delovne sile in jih uspešno integrirati v slovensko družbo.

Fajonova je v zvezi s tem dejala, da Slovenija ni med državami, ki bi bile izjemno prijazne do tujcev. Meni, da bi Slovenija morala biti bistveno bolj ambiciozna, da bi privlačila tujce, zato zaenkrat veljamo predvsem za tranzitno državo. Izpostavila je, da smo v času migrantskega vala v Sloveniji imeli izrazito negativno retoriko in da so stereotipi do tujcev v družbi so prisotni.

Kot je dejala, novela zakona o tujcih, ki jo je nedavno sprejel DZ, ni idealna, je pa prva v vrsti. "Potrebovali bomo delovno silo. Te ljudi bi bilo potrebno integrirati, kar je Nemčija znala narediti," je dodala.

Tudi sama pravi, da nekatere upravne enote ne delajo najbolje, zato postopki za tujce potekajo predolgo. "Tudi mi smo kdaj koga poslali nekam, kjer smo vedeli, da bo tam hitreje narejeno," je izpostavila. Ob tem je opozorila, da v Slovenijo prihajajo na eni strani tujci, ki so izobraženi, ki predstavljajo dodano vrednost in ki se znajo integrirati, ter na drugi strani takšni, pogosto v gradbeništvu, kjer je situacija drugačna in jih tudi družba ne sprejema.

Poudarila je še, da tujcev ne bi smeli zapirati v ločene skupnosti, ampak bi jim morali omogočiti, da po celi državi postanejo del družbe.

Šef Nove NKBM otroke moral poslati v šolo v Gradec

"Ko sem prišel v Slovenijo, sem se po eni strani počutil zelo dobrodošlega. Po drugi strani sem se soočil s številnimi administrativnimi bremeni. Postopki so v nekaterih primerih trajali neobičajno dolgo," je svoj primer predstavil predsednik uprave Nove KBM John Denhof, Američan, ki že več let živi v Mariboru.

Kot eno od konkretnih težav je izpostavil, da so se morali njegovi otroci vpisati v šolo v Gradcu, saj v Mariboru ni bilo mednarodne šole. "Zavedati bi se morali, da privabljanje talentov pomeni privabljanje celotnih družin," je dejal.

AmCham: Pomembno je, na kakšen način bomo znali odpreti družbo tujcem

"Slovenija je lahko majhna ali ravno prav velika država. Odločitev, kaj od tega želimo biti, je povezana s tem, ali bomo znali voditi odprto zunanjo politiko ter aktivno in enakopravno sodelovati z državami in mednarodnimi organizacijami. Enako pomembno je, na kakšen način bomo znali odpreti svojo družbo tujcem. Po eni strani ljudem, da se bodo pri nas počutili zaželeni, da bodo pri nas delali, ustvarjali in s tem omogočali delovanje družbe in gospodarstva. Trendi v Sloveniji so namreč jasni – rekordno nizka brezposelnost, staranje prebivalstva, nižja rodnost, odhajanje talentov. Po drugi strani pa odpiranje družbe tujim investitorjem, ki prinašajo znanje, razvoj, priložnosti in delovna mesta," poudarjajo v AmCham Slovenija.



"Uspešni bomo le v primeru konkurenčnosti, stabilnosti in predvidljivosti gospodarskega, ekonomskega in družbenega okolja. Odpreti pa moramo tudi družbo, um in srce ob spoštovanju tradicije, slovenske kulture in jezika ter ob razumevanju, da nas različnost bogati," so prepričani.