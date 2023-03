Fajon v Indiji tudi o podpori kandidaturi za članico VS ZN

Z ministrom sta se dogovorila "za kar nekaj konkretnih korakov in srečanj v prihodnjih tednih na različnih ravneh, tako da lahko rečem, da ima Slovenija v Indiji pomembnega strateškega partnerja in upam, da tudi v kontekstu kandidature političnega zaveznika".

Slovenska kandidatura za nestalno članico v letih 2024 in 2025 je bila tudi ena glavnih tem njunega pogovora, kot tudi drugih dvostranskih srečanj s kolegi in kolegicami iz Bangladeša, Mehike, Šrilanke in Južne Afrike, je Fajon povedala v telefonskem pogovoru za STA.

"Izkoristim vsako priložnost za spodbujanje in promocijo Slovenije v luči kandidature"

Kot je pojasnila, izkoristi vsako priložnost za spodbujanje in promocijo Slovenije v luči kandidature, torej predstavljanje tistega, kar lahko Slovenija ponudi v varnostnem svetu, kot so "boj proti podnebnim spremembam, zagotavljanje varnosti svetovne ureditve in pravil miru, politike dialoga in spoštljivosti ter dostopa do vode in do čistega, trajnega in zdravega okolja". Slovenija lahko kot majhna država tudi zelo dobro sliši glas preostalih majhnih držav, ki jih je v ZN več kot sto, je dodala.

Izpostavila je še, da je vsako tako svetovno druženje priložnost za promocijo Slovenije, ne samo v političnem, ampak tudi gospodarskem, znanstvenem in kulturnem smislu.

Srečanje z indijskim zunanjim ministrom, ki je tudi gostitelj foruma Raisina Dialogue, osrednje letne indijske mednarodne konference o zunanjepolitičnih temah, je sicer opisala kot zelo prisrčno.

Krepitev sodelovanja med Slovenijo in Indijo

Z indijskim ministrom sta govorila tudi o krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Indijo, zlasti gospodarskega, pa tudi na področju znanosti in tehnologije, predstavila pa mu je tudi center za umetno inteligenco, za katerega je pokazal velik interes. Ministra je po njenih besedah tudi zanimalo, kaj lahko Slovenija še ponudi glede sodelovanja s pristaniščem Koper in pri mobilnosti delavcev, zlasti kvalificiranih, kjer si želi Indija krepiti vezi z Evropo.

Govorila sta tudi o današnjih izzivih v globalnem svetu, ki se naglo spreminja in je močno fragmentiran in razdeljen, kar je tudi tema tokratnega foruma, ki združuje politike, gospodarstvenike in predstavnike civilne družbe iz več kot sto držav, je dodala.

Povedala je, da bo minister zvečer gostil vse udeležence foruma in da je dopoldne skupaj z zunanjo ministrico Južne Afrike in zunanjim ministrom Šrilanke sodelovala na panelu o tem, kakšne voditelje potrebuje svet.

"Rdeča nit je seveda bila to, da se moramo znati slišati," je dejala Fajon in dodala, da je bilo njeno sporočilo tudi to, da mora seveda Evropa Ukrajini, ki se sooča z grozljivo rusko agresijo, pomagati, dokler bo treba, da pa ne sme pozabiti na druga žarišča v svetu.

Izpostavila je še, da bo na forumu v New Delhiju v soorganizaciji Blejskega strateškega foruma v soboto potekal manjši panel, in sicer o reformi multilateralnega sistema, ki se ga bo udeležila tudi ministrica Fajon. Na panelu bosta sodelovala tudi zunanja ministra Armenije in Slovaške.