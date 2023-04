Fajonova na Brdu pri Kranju opravila bilateralna srečanja z afriškimi kolegi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pred koncem mednarodne konference Dan Afrike opravila bilateralna srečanja z afriškimi kolegi, ki so se udeležili tega dvodnevnega dogodka na Brdu pri Kranju. Z njimi je govorila o reševanju okoljske problematike, to temo pa je v sklepnem nagovoru poudaril tudi državni sekretar Samuel Žbogar.

"Konferenca je potrdila pomen podnebne varnosti. Varnostni svet ZN mora zavzeti aktivnejšo vlogo pri naslavljanju tega globalnega izziva. Podnebna varnost pa mora postati tudi osrednja tema konference COP28," je Žbogarjeve besede na Twitterju povzelo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Ob tem je poudaril, da moramo uporabiti vsa sredstva, da se spoprimemo s posledicami podnebnih sprememb, od diplomacije za dvig standardov do uresničevanja že sprejetih podnebnih zavez.

Ministra za gospodarstvo in naravne vire Matjaž Han in Uroš Brežan sta na sklepnem dnevu mednarodne konference Dan Afrike poudarila pomen mednarodnega sodelovanja. Zavzela sta se za razvoj na naravi temelječih rešitev za naslavljanje izzivov trajnostnega razvoja, biodiverzitete in podnebnih sprememb.

Ministrica Fajonova je pred tem ob robu konference opravila več dvostranskih srečanj. Sestala se je s šefinjo malavijske diplomacije Nancy Tembo, zunanjim ministrom Ruande Vincentom Biruto in kolegoma z Zelenortskega otočja oziroma Komorov, Ruijem Albertom de Figueiredo Soaresem ter Dhoihirom Dhoulkamalom.

Zaključila se je 12. mednarodna konferenca #DanAfrike. V Slovenijo 🇸🇮 je privabila največ udeležencev doslej. Na Brdu pri Kranju je okoli 350 udeležencev iz 50 držav, od tega 24 afriških, razpravljalo o podnebni varnosti in rešitvah zanjo.



Fajonova poudarila pomen "vodne diplomacije"

Prvi dan konference, v četrtek, je ministrica Fajonova poudarila, da morajo podnebne spremembe ostati pri vrhu globalnih razprav. Hkrati je poudarila vlogo "vodne diplomacije", s katero bi lahko prek odgovornega in trajnostnega upravljanja vode, ki mora biti javna dobrina, omejevali napetosti in spore po svetu.

Mednarodna konferenca Dan Afrike, katere osrednja tema je bila podnebna varnost, je sicer pomenila tudi pomembno priložnost za lobiranje Slovenije v zvezi z junijskim glasovanjem v ZN pri afriških partnerjih. Ravno v Afriki se namreč v zadnjem obdobju bije boj za glasove med Slovenijo in Belorusijo, ki kandidira za isti stolček nestalne članice VS ZN v obdobju 2024–2025.