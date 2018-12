Macron zaradi protestov rumenih jopičev odpovedal obisk v Srbiji

Vodja opozicijskih republikancev Laurent Wauquiez je povedal, da ga današnji pogovor s premierjem Edouardom Philippom ni prepričal, da se vlada zaveda jeze in nasilja, ki je zajelo Francijo. Poudaril je, da lahko samo ena odločitev pomiri ljudi, to je umik zvišanja davka na gorivo, ki je predviden prvega januarja prihodnje leto.

Le Penova za nižje dajatve ter znižanje cen elektrike in plina

Za takojšnjo odpravo že uveljavljenih in napovedanih davkov se je na pogovoru s premierjem zavzela tudi predsednica skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. Le Penova si prizadeva tudi za bistveno nižje cene elektrike in plina.

V soboto so bili v Franciji znova protesti tako imenovanih rumenih jopičev proti zvišanju davkov, pri čemer so v Parizu spet izbruhnili spopadi s policijo. Policija je aretirala več kot 400 protestnikov. Zaradi poškodb so morali v bolnišnicah oskrbeti več kot 160 ljudi, 17 se jih še vedno zdravi v bolnišnici. Na notranjem ministrstvu so medtem pojasnili, da uvedba izrednih razmer v odgovor na proteste trenutno ni med možnostmi.

Macron odpovedal uradni obisk v Srbiji

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v luči protestov odpovedal uradni obisk v Srbiji, ki je bil predviden za sredo in četrtek. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je povedal, da mu je Macron v današnjem telefonskem pogovoru dejal, da bo zaradi domačih težav obisk prestavil za nekaj tednov. To bi bil sicer prvi obisk kakega francoskega predsednika v Srbiji od obiska Jacquesa Chiraca leta 2001.

Francoski predsednik Emmanuel Macron kljub protestom, ki so zajeli Francijo, vztraja pri zvišanju davka na gorivo s prvim januarjem prihodnje leto. Foto: Reuters

Manjši protesti se v Franciji nadaljujejo tudi danes. Protestniki v rumenih jopičih še vedno blokirajo nekatere avtoceste po državi. Zaradi tega so na mejnih prehodih s Španijo nastali dolgi zastoji, na vstop v državo čaka od tri do štiri tisoč tovornjakov.

Premier naj bi se v torek srečal z vodji protestnikov

Med posledicami protestov je tudi poslovna škoda, ki so jo utrpeli trgovci in gostilničarji. Prihodki prvih so se znižali za od 15 do 25 odstotkov, drugih pa za od 20 do 50 odstotkov. Prehrambna industrija bi lahko po prvotnih ocenah utrpela za 13 milijard evrov škode.

Francoski premier Philippe se bo v torek predvidoma sestal tudi s predstavniki rumenih jopičev. A glede na to, da Macron ne želi popustiti protestnikom in vztraja pri zvišanju davka na gorivo s prvim januarjem, ni jasno, kaj bi torkovo srečanje lahko prineslo.