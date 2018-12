Protesti se nadaljujejo, pri Lyonu zablokirali avtocesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih francoske vlade se je na ulicah Pariza v soboto na protestih proti dvigom cen pogonskih goriv, ki jih je pripravilo t. i. gibanje rumenih jopičev, zbralo več kot 5.000 ljudi. Demonstracije so hitro prerasle v izgrede, na katerih so med drugim zažigali avtomobile in plenili trgovine.

Macron: Nasilje ni nikoli odgovor

Francoski predsednik Emmanuel Macron si je danes po prihodu iz Argentine ogledal prizorišče ob Slavoloku zmage, ki so ga protestniki poškodovali z grafiti. Pri slavoloku so skušali protestniki tudi prebiti barikade, a se je policija odzvala s solzivcem in vodnim topom.

Macron pred Slavolokom zmage Foto: Reuters

Francoski predsednik je izgrede obsodil že v Buenos Airesu ob robu vrha G20, ko je dejal, da nasilje ni nikoli odgovor in da tega ne more sprejeti.

Bodo razglasili izredno stanje?

Francoske oblasti za zdaj niso izključile možnosti, da bi razglasile izredno stanje ter tako preprečile nadaljnje izgrede in nasilje, je pojasnil tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux.

Foto: Reuters

"Ni več vprašanje, da vsak konec tedna postaja ritual nasilja ... To nima več zveze z rumenimi jopiči," je dejal Gruveaux v pogovoru za radio Europe 1. Po njegovih besedah je treba premisliti vse možnosti, da se zagotovi javno varnost in red.

Macron se bo danes na to temo na izrednem zasedanju sestal s premierjem Edouardom Philippom.

Foto: Reuters

Protestov še ni konec

Protesti in incidenti se v državi nadaljujejo tudi danes. Na jugu Francije v bližini mesta Narbonne so protestniki zažgali avtocestno hišico, v bližini Lyona pa so zablokirali avtocesto. Zaradi gneče, nastale ob demonstracijah, je ponoči v prometni nesreči umrl motorist v bližini kraja Arles.

Glede na najnovejše podatke notranjega ministrstva so gasilci ponoči v prestolnici pogasili skoraj 190 požarov, med drugim je zagorelo v šestih stavbah. V izgredih je bilo uničenih več deset avtomobilov.

Preberite še: