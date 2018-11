Pariz: Protesti proti visokim cenam bencina, policija uporabila tudi solzivec

Zaradi visokih cen bencina protestniki v Franciji že več dni blokirajo številne cestne povezave po državi. Ob koncu tedna so protesti proti visokim cenam goriva in predsedniku države Emmanuelu Macronu napovedani tudi v prestolnici Pariz. Danes je v francoski prestolnici že izbruhnilo več spopadov med protestniki in policijo, ki je proti demonstrantom uporabila tudi solzivec in vodni top.

Načelnik francoske policije Michel Delpuech je napovedal, da so v mestu vzpostavili številna varnostna območja, kjer protesti ne bodo dovoljeni. V francoskem glavnem mestu pričakujejo na tisoče protestnikov. Shode bo spremljajo približno tri tisoč policistov.

Policisti so morali večkrat uporabiti solzivec

Danes zjutraj se je na Elizejskih poljanah zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali odstop francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Demonstranti so se spopadli tudi z varnostnimi silami, ki so jim preprečili nadaljevanje pohoda proti Trgu sloge.

Ker so se protestniki poskušali prebiti do predsedniške palače, so morali policisti večkrat uporabiti solzivec. Foto: Reuters

Oblasti so namreč zaradi bližine predsedniške palače na tem območju prepovedale demonstracije. Protestniki pa naj bi to varnostno območje kljub temu večkrat poskušali prebiti. Policija jim je to preprečila, pri tem so morali policisti uporabiti solzivec in vodni top. Današnje incidente je policija sicer pripisala "prisotnosti članov skrajnih desničarjev, ki so nadlegovali varnostne sile".

Protestnik prestrašil obiskovalce nakupovalnega centra

Neenotno gibanje rumenih jopičev, ki se je poimenovalo po varnostnih jopičih v vozilih, protestov sicer ni ustrezno prijavilo, zaradi česar ni natančno znano, kje in kdaj se bodo protestniki zbirali. Na družbenem omrežju Facebook je sicer udeležbo na protestu na Trgu sloge potrdilo več kot 35 tisoč ljudi.

Protestniki protestirajo proti visokim cenam bencina in zahtevajo odstop francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Foto: Reuters

V mestu Angers na zahodu države je v petek zvečer eden od pripadnikov gibanja sprožil obsežno policijsko akcijo, ko se je pojavil v avtopralnici v okviru nakupovalnega centra z eksplozivom okoli vratu. Po večurnih pogajanjih s policijo se je predal in pojasnil, da je s svojo akcijo želel doseči, da bi predstavnike rumenih jopičev sprejel francoski predsednik.