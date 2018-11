Pariz želi z ukrepi za revne ustaviti proteste zaradi višje cene goriv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska vlada je danes napovedala vrsto ukrepov, s katerimi skuša ustaviti proteste, ki so napovedani za soboto zaradi vse višjih cen goriv. Med drugim bi vlada v okviru ukrepov najrevnejšim družinam pomagala pri plačevanju računov.

Zaradi vse višjih cen dizla so se razburili predvsem prebivalci podeželja in manjših mest v Franciji. Civilne iniciative grozijo, da bodo v soboto blokirale ceste in avtoceste zaradi t. i. protiavtomobilskih politik predsednika Emmanuela Macrona.

Gibanje rumeni jopič, kot so ga poimenovali zaradi odsevnih varnostnih jaken, ki jih nosijo protestniki, je zadnje v vrsti protestov, s katerimi se je že moral spoprijeti Macron skupaj s svojo sredinsko vlado. Po državi je sicer za soboto načrtovanih okoli 600 protestov.

Država bo pomagala revnejšim družinam

Premier Edouard Philippe je danes sicer zavrnil možnost odprave višjih davkov na dizel, češ da je to eden največjih onesnaževalcev ozračja, obljubil pa je pomoč revnejšim družinam. "Slišali smo potrebo Francozov po pomoči v tranziciji, ki je težka," je dodal.

Philippe je tako naznanil, da bo 5,6 milijona gospodinjstev prejelo državno pomoč. Pred tem so pomoč predvideli za 3,6 milijona gospodinjstev. Država bo pri najrevnejših družinah podvojila finančno premijo, ki jo dobijo v zameno za odslužene stare avtomobile, a ukrepi najverjetneje ne bodo zadovoljili razburjenih državljanov.

Cena dizla se je v zadnjih 12 mesecih zvišala za 23 odstotkov in zdaj v povprečju znaša 1,51 evra na liter, kar je najvišja cena od začetka 21. stoletja. Na drugi strani je Macron hkrati tarča okoljevarstvenikov, ki predsedniku očitajo, da ne izpolnjuje svojih obljub o bolj zelenem planetu.