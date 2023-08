Letošnji julij najtoplejši mesec v zgodovini

Globalno povprečje za letošnje leto je do zdaj tretje najvišje v zgodovini meritev in je za 0,43 stopinje Celzija višje od povprečja med letoma 1991 in 2020.

Globalno povprečje za letošnje leto je do zdaj tretje najvišje v zgodovini meritev in je za 0,43 stopinje Celzija višje od povprečja med letoma 1991 in 2020. Foto: Reuters

Julij je bil najtoplejši mesec na svetu v zgodovini meritev, je danes potrdil evropski program za podnebje Copernicus. Mesec so zaznamovali vročinski valovi in požari po vsem svetu, ki so pripomogli k temu, da je bila povprečna temperatura za 0,33 stopinje Celzija višja od zadnjega rekordnega julija leta 2019, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Mesec julij je bil 0,72 stopinje Celzija toplejši kot povprečni juliji med letoma 1991 in 2020," so sporočili iz Copernicusa.

Do zdaj je za najtoplejši mesec veljal julij iz leta 2019, ko je bila povprečna temperatura 16,63 stopinje Celzija. Zdaj pa bo ta naziv prevzel letošnji julij, saj je povprečna temperatura znašala 16,95 stopinje Celzija.

Vročinski valovi so prejšnji mesec prizadeli številne regije na severni polobli, prizadeta pa je bila tudi južna, kjer je trenutno zima. Tako so v več južnoameriških državah izmerili nadpovprečne temperature.

Globalno povprečje za letošnje leto je do zdaj tretje najvišje v zgodovini meritev in je za 0,43 stopinje Celzija višje od povprečja med letoma 1991 in 2020. Še bolj vroče povprečje pa so do zdaj izmerili leta 2020, in sicer 0,48 stopinje Celzija nad povprečjem ter rekordnega leta 2016, ko so izmerili 0,49 stopinje Celzija nad povprečjem. Pri Copernicusu pričakujejo, da se bo razlika med letošnjim letom in rekordnim letom 2016 do konca leta še zmanjšala.

Vse bolj vroči tudi oceani

Podobno so vse bolj vroči tudi oceani. Iz podatkov Copernicusa je bilo že prejšnji teden razvidno, da so dosegli temperaturni rekord. Temperatura gladine oceanov je 30. julija dosegla 20,96 stopinje Celzija. Prejšnja najvišja zabeležena temperatura iz marca 2016 je znašala 20,95 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Julija smo bili priča rekordnim temperaturam zraka in oceanov. Ti rekordi imajo hude posledice tako za ljudi kot planet, ki se sooča z vse pogostejšimi in intenzivnimi skrajnimi vremenskimi pojavi," je dejala namestnica direktorice službe za podnebne spremembe pri Copernicusu Samantha Burgess.

Toplogredni plini glavni razlog za rekorde

Prepričana je, da te meritve kažejo na nujnost ambicioznih naporov, da se zmanjša izpuste toplogrednih plinov, ki so po njenem glavni razlog za take rekorde.