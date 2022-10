Lažni ginekolog s prevaro dobil več kot tisoč intimnih fotografij in videoposnetkov

V Singapurju so 37-letnega Ooi Chuen Weia obsodili na tri leta in štiri mesece zapora, ker je na družbenem omrežju Facebook prevaral več kot 30 žensk, pod pretvezo, da je ginekolog in da naj mu pošljejo fotografije svojih genitalij. Razkrinkala ga je neka ženska, ki je ugotovila, da tak zdravnik ne obstaja.

37-letni Malezijec Ooi Chuen Wei je obsojen goljufije in lažnega predstavljanja na profilu na družbenem omrežju Facebook.

Izpolnjevale ankete in pošiljale fotografije

Tam se je predstavljal kot ginekolog in ženske prosil, naj izpolnijo ankete, ki so vključevale vprašanja o njihovem spolnem življenju in genitalijah, ter mu pošljejo tudi fotografije.

V štirih letih je prevaral 38 žensk ter prejel okoli tisoč intimnih fotografij in videoposnetkov, poroča CNN. Prevaro so razkrili letos julija, ko je lažnega ginekologa policiji prijavila neka ženska, ki se ji je takšno početje zdelo sumljivo in je ugotovila, da tak zdravnik ne obstaja.

Imel je natančno izdelan načrt

Policija je nato vdrla v Ooijev dom, zasegla vse elektronske naprave, sam pa je dejanje priznal med policijsko preiskavo.

Namestnik državnega tožilca R. Arvindren je za Ooija zahteval najmanj tri leta in osem mesecev zapora, ob tem pa navedel veliko žrtev in dolgo obdobje, v katerem je zagrešil prevare.

"Obtoženi je izvedel natančno izdelan načrt, da bi zadovoljil svoje spolne želje. Pretvarjal se je, da je zdravnik, ter napeljal več žrtev, da so pošiljale različne kočljive fotografije in videoposnetke samih sebe. Zlorabil je zaupanje javnosti v zdravnike in uporabil družbena omrežja za storitve kaznivih dejanj," je dejal namestnik glavnega tožilca.