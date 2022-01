Koronavirus v Evropi: največ okuženih na Cipru, najmanj na Kosovu

Največ okužb, kar 4.854 novih primerov na sto tisoč prebivalcev, so v zadnjih 14 dneh v Evropi potrdili na Cipru. Visoko število okužb v drugih državah Evrope so potrdili še na Irskem, Danskem, Islandiji in v Grčiji. Najbolje v Evropi trenutno kaže Kosovu, kjer so imeli v zadnjih 14 dneh 37 novih primerov okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev. V Sloveniji smo v zadnjih 14 dneh potrdili 1.239 okužb na sto tisoč prebivalcev, kar nas trenutno uvršča med države z boljšo epidemiološko sliko v Evropi.

Porast okužb v Evropi beležijo države, kjer imajo visoko precepljenost s poživitvenim odmerkom, a kot kaže za zdaj, njihovi zdravstveni sistemi niso pod tako velikim pritiskom kot v prvih dveh valovih. Različica omikron je zelo kužna, a ima večina obolelih blažje znake bolezni. Višja obolevnost pa že hromi delovno aktivno populacijo v nekaterih državah, saj zaposleni ostajajo doma zaradi karantene.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so najmanj novih okužb, 37 primerov na sto tisoč prebivalcev, potrdili na Kosovu. V državi je sicer polno cepljenih 41,9 odstotka polnoletnih prebivalcev. Nizko število potrjenih primerov je mogoče pripisati dejstvu, da opravijo manj testiranj in da na Kosovu živijo pretežno mlajši, saj je več kot polovica skoraj dvomilijonskega naroda mlajših od 25 let. Sledijo Moldavija s 128, Romunija s 140, Belorusija s 166 ter Rusija s 192 primeri novih okužb v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev.

Najvišje številke okuženih v Evropi na Cipru

Najslabšo epidemiološko sliko glede na 14-dnevno pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev ima po podatkih Covid-19 Sledilnika Ciper s 4.854 novimi primeri, sledijo Irska s 4.581, Danska s 4.224, Islandija s 3.566, Grčija s 3.523, Francija s 3.404, Črna Gora s 3.387, Združeno Kraljestvo s 3.304, Švica z 2.613, Španija z 2.576, Portugalska z 2.428 in Italija z 2.415 novimi primeri. Slovenija se s 1.239 novimi primeri okužb v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev glede na epidemiološke razmere uvršča med boljše države v Evropi.

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je v četrtek objavil posodobljen epidemiološki zemljevid, na katerem je celotna Slovenija označena s temnordečo barvo, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko v boju proti covid-19. Vedno več evropskih držav se sooča s povečanim številom okuženih, vedno večji je tudi tedenski prirast okužb, v Sloveniji je ta 84,4-odstoten.

Kako Evropi kaže s cepljenjem?

Največja precepljenost je na Danskem, delež cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom je stoodstoten, polno cepljenih polnoletnih prebivalcev pa je 98,8 odstotka. Sledi Irska s 95,1-odstotnim deležem cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 94 odstotki polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Portugalska ima stoodstotni delež cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 93,1-odstotni delež polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Visoko precepljenost imajo še Malta, Islandija, Norveška in Španija.

Na repu precepljenosti, šesta najslabša v Evropi, je tudi Slovenija, ki ima 69,6-odstotni delež cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 67-odstotni delež polno cepljenih polnoletnih prebivalcev, sledi Poljska s 65,6-odstotnim deležem cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 64,5-odstotnim deležem polno cepljenih polnoletnih prebivalcev.

Slabše gre tudi Hrvaški s 66,3-odstotnim deležem za prvi odmerek in 63,1-odstotnim deležem polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Sledita Slovaška s 59,7-odstotnim deležem cepljenih z enim odmerkom in 57,2-odstotnim deležem polno cepljenih polnoletnih prebivalcev. Na dnu lestvice sta Romunija z 49,3-odstotnim deležem cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 48,5-odstotnim deležem polno cepljenih polnoletnih prebivalcev ter Bolgarija s 34 odstotki cepljenih polnoletnih prebivalcev s prvim odmerkom in 33,1-odstotnim deležem polno cepljenih polnoletnih prebivalcev.

Visoki deleži cepljenih s poživitvenim odmerkom, Slovenija še daleč zadaj

Najvišji delež polnoletnih prebivalcev, cepljenih s poživitvenim odmerkom, ima Islandija z 69,7 odstotka, sledijo Danska s 63,4 odstotka, Irska z 58,3, Avstrija s 53,8, Malta s 53,1 odstotka, Belgija z 48,1, Nemčija s 46,8 in Francija s 45,9 odstotka.

Najmanjši delež cepljenih polnoletnih prebivalcev s poživitvenim odmerkom imajo Bolgarija s 5,2 odstotka, Romunija s 7,3, Hrvaška s 15,7 in Španija s 15,8 odstotka. Slovenija je bolj na repu s 27,1-odstotnim deležem polnoletnih prebivalcev, cepljenih s poživitvenim odmerkom.

Slovenija zaostaja tudi za povprečjem EU, saj je njen delež cepljenih z vsaj enim odmerkom 67-odstoten. Povprečje cepljenih z vsaj enim odmerkom v Evropski uniji znaša 80 odstotkov.