V Italiji obvezno cepljenje proti covid-19 za starejše od 50 let

BREAKING: Italy makes COVID-19 vaccination legally mandatory for those 50 and older

V Italiji so v zadnjem dnevu potrdili še 189.109 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni nov rekord, potem ko so že v torek poročali o več kot 170 tisoč okužbah. Covid-19 je zahteval še 231 življenj, je poročala STA

V zadnjem dnevu so opravili nekaj več kot milijon testov, delež pozitivnih pa je narasel na 17,28 odstotka, dan prej je bil 13,9.

V bolnišnici se trenutno zdravi 13.364 covidnih bolnikov, 1.428 jih je na intenzivni terapiji.

V Rimu se je danes sestala tudi vlada pod vodstvom premierja Maria Draghija, ki je pretresala dodatne ukrepe za zajezitev epidemije covida-19.

JUST IN - Italy's PM Mario Draghi, ministers consider the compulsory vaccination for citizens over the age of 50. pic.twitter.com/dk1QvTbDzn