Koronavirus skrajšal pričakovano življenjsko dobo za več kot eno leto

Britanski znanstveniki so ugotovili, da je covid-19 skrajšal življenjsko dobo prebivalcem Evrope, ZDA in Čila. Raziskavo so izvedli znanstveniki Oxfordskega centra za demografske znanosti Leverhulme, vanjo so vključili 29 držav, rezultate pa so zabeležili za vsak spol posebej.

Skrajšano pričakovano življenjsko dobo so v letu 2020 zabeležili v 27 državah, v 22 državah se je življenjska doba skrajšala za šest mesecev ali več, so zapisali v raziskavah Oxfordskega centra za demografske znanosti Leverhulme.

Življenjska doba se je v 11 državah za moške in v osmih za ženske zmanjšala za več kot eno leto. Zmanjšanje življenjske dobe je večinoma posledica povečane umrljivosti zaradi covid-19.

Ženske iz 15 držav in moški iz desetih držav so imeli leta 2020 nižjo pričakovano življenjsko dobo kot leta 2015, ko je na umrljivost vplivala sezona gripe.

Največji upad pričakovane življenjske dobe so zabeležili pri moških v ZDA, zmanjšala se jim je kar za 2,2 leti, 1,445 leta zaradi covid-19, 0,782 leta pa drugih razlogov.

Koronavirus odvzel več kot leto dni življenja

Tako ženske kot moški v Čilu, Angliji in Walesu, Belgiji, Španiji in Sloveniji ter moški v Italiji so izgubili več kot eno leto pričakovane življenjske dobe. Izguba se nanaša na obdobje med letom 2019 in 2020.

Pričakovana življenjska doba se je zaradi covid-19 moškim v Sloveniji skrajšala za 1,101 leta, ženskam pa za 1,15 leta.

Več kot prebivalkam Slovenije je covid-19 pričakovano življenjsko dobo skrajšal Američankam, in sicer za 1,25 leta, Špankam za 1,07 leta, Čilenkam za 1,492 leta, Belgijkam za 1,435 leta in Angležinjam za 1,217 leta.

Slabši rezultat kot pri slovenskih prebivalcih je bil v Ameriki, kjer se je moškim življenjska doba skrajšala za 1,445 leta, v Čilu za 1,73 leta, v Angliji in Walesu za 1,494 leta, v Belgiji za 1,475 leta, v Španiji za 1,252 leta in v Italiji za 1.111 leta.

Takega upada niso zasledili od 2. svetovne vojne in razpada Sovjetske zveze

V zahodnih državah, kot so Španija, Anglija, Italija, Belgija, so nazadnje tak upad v samo enem letu opazili med drugo svetovno vojno, v vzhodnih državah pa med razpadom Sovjetske zveze, je povedal raziskovalec Jose Manuel Aburto.

Pričakovana življenjska doba se ni skrajšala le redkim

Življenjska doba se ni skrajšala samo prebivalcem in prebivalkam Norveške in Danske ter prebivalkam Finske, so ugotovili oxfordski znanstveniki.