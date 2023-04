Katoličani v Avstriji v vrstah za tetovaže

Verniki so lahko izbirali med vrsto krščanskih motivov, med katerimi so različne podobe križa in ribe. (Fotografija je simbolična.)

Po navedbah organizatorjev je zanimanje za prvo tetoviranje blizu znamenite dunajske katedrale svetega Štefana izrazilo več sto ljudi, med katerimi so izbrali več deset srečnežev, ki so dobili brezplačno versko tetovažo.

Na predvečer tetoviranja so pri maši blagoslovili nemškega mojstra tetovaž, igle za tetoviranje in vse, ki so se želeli tetovirati. Verniki so lahko izbirali med vrsto krščanskih motivov, med katerimi so različne podobe križa in ribe.

Organizacija poskušala tako privabiti vernike

Avstrijka Ursula Noe-Nordberg si je na zapestje dala vtetovirati majhen križ. "To bo presenečenje za mojo družino," je za AFP dejala mati petih otrok, ob tem pa dodala, da jo bo tetovaža spominjala na njene vnuke, ki so prav tako tetovirani.

"Za Cerkev je pomembno, da preuči, kako ljudje izražajo svojo pobožnost, tudi na svojem telesu," je dejal direktor organizacije Quo Vadis Christopher Paul Campbell.

Organizacija je tako poskušala privabiti vernike, katerih število v Avstriji upada. V državi je med okoli devetimi milijoni prebivalcev približno polovica katoličanov, lani pa jih je iz Cerkve izstopilo skoraj 91 tisoč, kar je rekord.

Pobudniki deležni tudi kritik

Pobuda je sprožila tudi kritike. Nekateri verjamejo, da gre pri tetoviranju za satanizem, čeprav je praksa tetoviranja stigem ali znamenj romarjem stara že več stoletij. Tetovirane so bile celo slavne Avstrijke, med njimi avstrijska cesarica Sisi v 19. stoletju. "Deležen sem bil kritike, da smo Cerkev spremenili v diskoteko. Rekel sem: v redu, potem sem jaz didžej," je dejal pater Sandesh Manuel.