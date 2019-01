Tako je videti brutalno tetoviranje #video

Vsi vemo, da tetovaže bolijo in tetovatorji so ponavadi pozorni, koliko bolečine lahko njihova stranka prenese. Na vsak način se trudijo, da bi bila ta izkušnja čim manj boleča. Nenavadno se zato zdi, da obstajajo tetovatorji, ki svoje stranke zadržujejo, ko se te poskušajo izmakniti igli.

Prav tako je nenavadno, da umetniki uživajo v tem, da svojim strankam povzročajo neznosne bolečine in jim po telesu rišejo ne prav posebno estetske različno debele in dolge črte in to skoraj brez premora. Seanso prekinejo le, če stranka od bolečin bruha ali če začne jokati.

Tetovatorja Valerio Cancellier in Cammy Stewart. Foto: Facebook

Gre za poseben tetovatorski projekt Brutal Black Project, kjer ima bolečina prednost pred estetiko, v glavnih vlogah pa mojstra tetovaž Valerio Cancellier in Cammy Stewart, ki poudarjata, da svojevrstno izkušnjo, ki sega onkraj praga bolečine, lahko doživijo le najpogumnejši.

In zakaj se kdorkoli sploh odloči, da bi šel skozi kaj tako ekstremnega? Umetnika povesta, da ne gre za končni izdelek, kot pri ostalih tetovatorjih, temveč je v prvi vrsti izkušnja bolečine in nato spoznanje o sebi, koliko lahko preneseš. Črnilo na koži je potem le spomin na to, kar si doživel.

Opozorilo: Video ni primeren za občutljive.

V dokumentarni seriji Doba tatujev pa ne bodo predstavljeni zgolj ekstremni umetniki, po večini boste lahko spoznali tetovatorje, ki s svojimi umetninami in edinstvenim pristopom resnično osupnejo.

