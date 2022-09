Potniki na letalu šokirani, ko so videli, kaj sta počela #video

Nekateri potniki na letalu so z zanimanjem opazovali prizor, ki so mu bili priča, spet drugi so bili zgroženi, zagotovo pa vsi šokirani nad tem, kar so videli. Ne zgodi se ravno vsak dan, da med letom vidiš, kako nastaja tetovaža.

Tetover Asher je na letalu spoznal dekle in začela sta se pogovarjati. Ko mu je potožila, da na potovanju ni našla primernega mesta, kjer bi si naredila tatu, ji je v šali predlagal, da ji ga lahko naredi kar on, na letalu. Nad idejo je bila navdušena in Asher je začel delo, svojo nenavadno izkušnjo pa delil na TikToku. Video je postal viralen in ima že več kot štiri milijone ogledov.

Brezžična naprava za tetoviranje, ki jo je uporabil, je neverjetno tiha, zato preostali potniki najprej sploh niso opazili, kaj se dogaja. Šele ko so začeli zapuščati letalo, so ugotovili, da Asher tetovira dekle na sosednjem sedežu.

Odzivi potnikov na letalu so bili različni, je za BuzzFeed povedal Asher: "Bili so v šoku, nekateri so najino početje z zanimanjem opazovali, spet drugi so se zgražali nad tem, kako nehigienično je." Pojasnil je, da sta se z dekletom o tem pogovorila in poskrbela za najvišjo stopnjo higiene, da pa je na koncu stranka tista, ki privoli v tetoviranje. Stevardesa, ki sta jo prosila za dovoljenje, pa je na koncu celo prišla preverit, ali mu je uspelo, in kako je videti tatu.