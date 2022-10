Otrokoma ne dovoli na družbena omrežja: "To je kot tetoviranje obraza"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objave na družbenih omrežjih so nekaj, kar lahko pozneje močno obžaluješ, je prepričana igralka Sarah Michelle Gellar.

Ameriška igralka Sarah Michelle Gellar, ki je zaslovela z vlogo Buffy, ubijalke vampirjev, in njen mož, igralec Freddie Prinze Jr., svojima otrokoma, 13-letni Charlotte in desetletnemu Rockyju, ne dovolita, da bi uporabljala družbena omrežja oziroma na teh platformah kaj objavljala.

Kot je 45-letna igralka povedala za Yahoo Life, smeta otroka "občasno pogledati", kaj se na družbenih omrežjih dogaja, a le na njenem ali moževem telefonu. "Pravila so pri nas verjetno bolj stroga kot pri večini," je dejala, "in to nama otroka včasih tudi očitata."

Sarah Michelle Gellar v filmu Krik (Scream) iz leta 1997 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Da bi otrokoma pojasnila, zakaj noče, da pregledujeta družbena omrežja in objavljata vsebine na njih, jima je to ponazorila tako, da je objave na družbenih omrežjih primerjala s tetoviranjem.

"To je tako, kot bi si pri petih letih na obraz dal vtetovirati Tačke na patrulji. Takrat se ti nič na svetu ne zdi tako dobro kot Tačke na patrulji," je pojasnila, "potem pa imaš nenadoma deset oziroma 13 let in na obrazu imaš še vedno vtetovirane Tačke na patrulji, čeprav te ne zanimajo več."

"Majhnim otrokom je to težko pojasniti," je še dejala, "a sem prepričana, da morajo otroci imeti omejitve. Z njunim očetom nisva zlobna, imava pa pravila. Jaz se pravil držim in to pričakujem tudi od svojih otrok."

