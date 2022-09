Samooklicanih spletnih vplivnežev je celo morje, toda kdo med njimi je dejansko vpliven? To so izračunali v reviji Forbes.

"V poslu, ki je preplavljen s samopromocijo in navlako, smo ločili zrnje od plev," so v reviji Forbes napovedali novo lestvico, na kateri so spletne vplivneže razvrstili glede na njihov dejanski vpliv.

Kako meriti vpliv na družbenih omrežjih? Pri Forbesu so to storili s kombinacijo treh dejavnikov - zaslužka, sledilcev in podjetnosti.

Pri zaslužku so ocenili znesek, ki so ga vplivneži zaslužili v letu 2021, pri sledilcih ni bilo pomembno le njihovo število na vseh platformah, temveč tudi njihova vključenost, torej všečki, delitve in komentarji objav, podjetnost pa so z ocenami od ena do tri presojali glede na to, ali so vplivneži ustanovili kakšno podjetje oziroma investirali v kakšen posel.

Pet najvplivnejših spletnih vplivnežev:

1. Jimmy Donaldson (MrBeast)

Zaslužek v letu 2021: 56,5 milijona evrov

Število sledilcev: 162 milijonov

Donaldson si je priljubljenost zgradil z množico izzivov, ki jih je opravljal in, jasno, posnel ter objavil. Med njimi sta na primer "živ zakopan za 50 dni" in "30 dni brez hrane", ki si ju je ogledalo na milijone in milijone ljudi. Večino zaslužka mu prinesejo oglasi na YouTubu, uspešen pa je tudi njegov koncept virtualnih restavracij MrBeast Burger.

2. Charli D'Amelio

Zaslužek v letu 2021: 18,3 milijona evrov

Število sledilcev: 203,7 milijona

18-letna Charli je bila lani največja zaslužkarica med vplivneži na TikToku, večino denarja so ji prinesli njena znamka oblačil, resničnostni šov in sponzorske pogodbe. Za prihodnost ima s sestro in mamo ambiciozne načrte, med drugim napovedujejo lastno linijo kozmetike in obutve, ustanovile pa so tudi investicijsko podjetje.

3. Alexandra Cooper

Zaslužek v letu 2021: 20,9 milijona evrov

Število sledilcev: 3,6 milijona

Alexandro Cooper je med najbolj prepoznavne spletne osebnosti izstrelilo govorjenje o - seksu. S prijateljico je namreč pred nekaj leti začela snemati podkast o spolnosti Call Her Daddy, v katerem sta govorili o izkušnjah iz prve roke, iz pripovedovanja prijateljic in prijateljev ter iz govoric o zvezdnikih. Podkast je postal neizmerno uspešen, in čeprav sta se s prijateljico leta 2020 poslovno razšli, ima Andrea Cooper še naprej enega najbolj poslušanih podkastov na platformi Spotify.

4. Elliot Tebele (FuckJerry)

Zaslužek v letu 2021: 31,4 milijona evrov

Število sledilcev: 20,1 milijona

Elliot Tebele je bil prvi spletni vplivnež, ki je začel služiti z ustvarjanjem in deljenjem memov, slik oziroma fotografij z duhovitimi pripisi. Tako kot je hitro skočil na ta vlak, je hitro ugotovil tudi, da so zlati časi memov že mimo, in svoj denar razpršil v vrsto različnih poslov od družabnih iger do tekile.

5. Emma Chamberlain

Zaslužek v letu 2021: 12,6 milijona evrov

Število sledilcev: 27,6 milijona

Emma Chamberlain ni dokončala srednje šole, a je to ni ustavilo, da ne bi postala neznansko priljubljena spletna vplivnica. Občinstvo je pritegnila s svojim smislom za humor, v zadnjem času pa je postala že prava modna ikona. Sodeluje z modno hišo Louis Vuitton, ima pa tudi lastno znamko kave in čajev.

