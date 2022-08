Preiskujejo vplivnico, ki se je posnela, kako jé morskega psa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je po spletu začel krožiti posnetek, kako speče in pojé velikega belega morskega psa, zdaj kitajsko spletno vplivnico preiskuje policija.

Kitajska spletna vplivnica Tizi, ki ima skoraj osem milijonov sledilcev, je sredi julija na družbenem omrežju Douyin, različici TikToka za Kitajsko, objavila video, v katerem se masti s pečenim velikim belim morskim psom.

Na posnetku, ki ga je medtem že izbrisala, je kakšna dva metra dolgega morskega psa najprej odvila in legla ob njem, da bi pokazala, kako ogromen je. Nato ga je prepolovila, rep začinila in spekla, glavo pa skuhala v juhi.

Foto: Weibo

"Morda je videti nevaren, a je njegovo meso res mehko," je v posnetku izjavila vplivnica, ki si je spletno priljubljenost nabrala s posnetki, v katerih jé eksotične, tudi ogrožene živali.

Za ogroženo vrsto veljajo tudi veliki beli morski psi, ki so na Kitajskem zaščiteni, zaradi česar si je vplivnica najprej nakopala srd spletnih uporabnikov, nato pa vzbudila tudi pozornost policije, ki je proti njej sprožila preiskavo, poroča The Guardian.

Tizi je sicer v videu trdila, da gre za gojenega morskega psa druge vrste, a so preiskovalci prepričani, da je žival v videu veliki beli morski pes. Za nezakonito posedovanje ogroženih oziroma zaščitenih živalskih vrst je na Kitajskem zagrožena zaporna kazen od pet do deset let.

