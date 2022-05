Ruska vplivnica v težavah: pozirala je gola, zdaj ji grozi zapor

Ruska vplivnica Alina Fazlejeva se je znašla v težavah. Ker je na oddihu na Baliju gola pozirala ob 700 let starem drevesu, za katerega domačini verjamejo, da je blagoslovljeno, ji zdaj grozi šest let zapora in denarna kazen v višini 64 tisoč evrov.

Vplivnica in jogistka Alina Fazlejeva je na Instagramu delila fotografijo, na kateri na Baliju gola pozira ob 700 let starem drevesu. Niti slutila ni, kakšne težave si bo nakopala s tem.

Na objavljeno fotografijo je naletel poslovnež Niluh Djelantik in Rusinjo prijavil tamkajšnji policiji. Gole fotografije vplivnice so med domačini povzročile veliko razburjenja, poleg tega je Fazlejeva pozirala ob drevesu, za katerega na Baliju verjamejo, da je blagoslovljeno.

V skladu s strogimi zakoni države ji zaradi golote grozi šest let zaporne kazni in denarna kazen v višini 64 tisoč evrov, poroča The Sun.

A Russian yoga influencer with IG account name alina_yogi, posted an Instagram reel of herself posing naked at a sacred tree in Tabanan, Bali. The #KayuPutih ancient tree is considered #sacred by the locals & is located near the Pura Babakan compound in Marga District. #SEAToday pic.twitter.com/PclgS4tF7W — SEA Today News (@seatodaynews) May 5, 2022

Sama se je predala policiji

Po odzivu lokalnih oblasti in domačinov je na Instagramu izbrisala razgaljene fotografije, objavila pa je fotografijo svetega drevesa in opravičilo. "Obračam se na vse prijatelje in goste Balija. Naredila sem veliko napako, to obžalujem in nikoli več ne bom ponovila česa takega. Na Baliju je veliko svetih krajev in tako kot v mojem primeru marsikje to ni označeno. Pomembno je, da ta mesta in tradicijo obravnavamo spoštljivo. Pomembno pa je tudi, da izvemo, ali se lahko na teh krajih fotografiramo. Bali imam rada in še enkrat se opravičujem vsem prebivalcem in jih prosim za odpuščanje," je zapisala Rusinja.

Objavila je tudi videosporočilo, v katerem je povedala, da je osramočena in da ni nikogar želela užaliti. Ko je izvedela za prijavo, je sama odšla na policijsko postajo, se opravičila in skušala razložiti, zakaj je prišlo do incidenta. Še pred tem pa je skupaj z možem, tokrat oblečena, še enkrat odšla k svetemu drevesu in prosila za odpuščanje.

Foto: instagram

Lokalne oblasti so potrdile, da se je vplivnica prostovoljno obrnila na policijo, tiskovni predstavnik policije pa je povedal, da primer preiskujejo.