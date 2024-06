Kaos v Argentini: več deset poškodovanih, gorijo avtomobili. "Mesto je videti kot bojišče." #video

Argentinski senat je v sredo pozno zvečer z minimalno večino potrdil sveženj spornih gospodarskih reform, ki jih je predlagal predsednik Javier Milei. Predloga sicer še niso sprejeli. Med zasedanjem senata so pred poslopjem argentinskega kongresa ves dan potekali protesti, pri čemer so se protestniki spopadali tudi s policijo.

"Za tiste Argentince, ki trpijo, čakajo in nočejo, da bi njihovi otroci zapustili državo ... Glasujem za," je dejala podpredsednica države in predsednica senata Victoria Villaruel, ki je podala ključen glas, potem ko so senatorji o splošni potrditvi besedila vseobsegajočega zakona glasovali neodločeno s 36 proti 36.

Več kot 200 členov obsežnega zakonskega predloga bodo zdaj obravnavali posamezno, popolno sprejetje pa v senatu pričakujejo danes, nato naj bi se zakonodajni predlog vrnil v spodnji dom parlamenta v dokončno potrditev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obsežni paket reform bi uvedel tudi privatizacijo več podjetij

Obsežni paket reform, ki jih je predlagala Mileieva vlada, naj bi med drugim uvedel privatizacijo več podjetij v državni lasti, davčne olajšave za velike vlagatelje, davčne reforme in reforme trga dela, znižanje pokojnin ter omejevanje delavskih pravic.

Ukrepom nasprotujejo zlasti leve politične stranke, sindikati in socialne organizacije. Opozicija in sindikati, ki trdijo, da bodo ukrepi prizadeli milijone Argentincev, so reforme označili za neoliberalne in nepravične. Vlada pa je morala svoje predloge precej oklestiti, da je dobila podporo v parlamentu.

Ob potrjevanju predloga v senatu v sredo so pred poslopjem argentinskega kongresa izbruhnili protesti, poročata britanski BBC in nemška tiskovna agencija dpa.

Demonstranti proti policistom metali kamenje

Demonstranti so proti policistom metali kamenje in zažigali avtomobile, policisti so protestnike pretepali ter proti njim uporabili solzivec, okrog 20 ljudi so aretirali. Številni ljudje so bili poškodovani, nekateri lokalni mediji so prizorišče protestov opisali kot bojišče.

V policiste so metali kamenje. Foto: Reuters Urad skrajno desnega liberarnega predsednika Mileia je medtem v objavi na omrežju X čestital policiji in varnostnim silam za odlične ukrepe pri zatiranju terorističnih skupin, ki naj bi poskušale izvesti državni udar.

Zažigali so avtomobile. Foto: Reuters

Milei je bil lani izvoljen za predsednika v luči gospodarske krize, ki že leta pretresa Argentino. Tej so med drugim botrovali prenapihnjeni državni aparat, nizka produktivnost in razširjena siva ekonomija, ki siromaši davčno blagajno, navaja dpa.

Novi argentinski predsednik je po izvolitvi napovedal ostre ukrepe. Njegova vlada je ukinila tisoče delovnih mest v javnem sektorju, zmanjšala subvencije in ukinila socialne programe, kar je sprožilo proteste. Kritiki trdijo, da Mileieve reforme številne potiskajo globlje v revščino in ogrožajo prihodnost države.