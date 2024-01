Partnerka argentinskega predsednika: Ko sva skupaj, je med nama eksplozija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

42-letna igralka, imitatorka, pevka in komičarka Fatima Florez je v intervjuju za Sunday Times spregovorila o podrobnostih dokaj sveže zveze z argentinskim predsednikom Javierjem Mileijem. Florezova, ki je zvezda Instagrama in razvedrilnih oddaj in jo imenujejo tudi prva dama Argentine, pa v resnici z Mileijem ni poročena, saj sta v zvezi dobrih šest mesecev. V pogovoru je razkrila podrobnosti o njuni ljubezni.

"Noro sem zaljubljena vanj, do ušes. Tudi ko sva daleč stran, sva si zelo blizu. In ko sva skupaj, je eksplozija, veste, kaj mislim," je povedala Florezova in dodala, da nima nobenih pritožb na svoje ljubezensko življenje. "Resnično sem zasvojena z Javierjem," je povedala za Sunday Times.

Florezova je v razmerju s 53-letnim Mileijem od lanskega poletja, zato je njuna zveza dokaj nova in sveža, a naj bi bila precej resna. "Ljudje si lahko mislijo, kar hočejo. Resnica je, da sva srečna skupaj. V najin odnos ne vnašava dela, skupni trenutki so namenjeni uživanju. Skupni čas dobro izkoristiva, crkljava se, objemava, povezujeva, pogovarjava o najinih občutkih, čustvenih in duhovnih stvareh," je povedala o njunem odnosu.

Skupaj sta od lanskega julija, spoznala pa sta se na Instagramu in si izmenjala nekaj sporočil. Ko sta se spoznala, je bila Fatima še v razmerju z možem, s katerim sta bila poročena 22 let. Florezova je že večkrat javno podprla svojega novega partnerja, tudi argentinski predsednik je že delil njuno skupno fotografijo.

"Ni kot (običajen) politik," je še o Mileiu povedala Flórez in dodala: "Še nikoli nisem videla nobenega politika, ki bi ga imeli ljudje tako radi."

Florezova je spregovorila tudi o njunih intimnih trenutkih in povedala, da nima pritožb, ter v smehu dodala: "Obstaja veliko zadovoljstev." Kot je še dodala za omenjeni časopis, je njen partner zaradi predsedniških obveznosti precej zaposlen, zato se ne vidita tudi po teden dni. "Je predan predsednik s polnim delovnim časom, spi zelo malo, da bi delal in izpolnil vse, kar mora narediti, kar je veliko, velik izziv," je naslovila težave, ki pestijo to južnoameriško državo in je zaradi njih na robu izrednih razmer.

Javier Milei je kot argentinski predsednik že prvi mesec na položaju prepolovil število vladnih oddelkov in spodbudil gospodarsko deregulacijo, zaradi katere so cene še naprej naraščale.