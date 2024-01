Javier Milei je decembra podpisal odlok s skupno 30 ukrepi s področja trga dela in stanovanjske politike, ki bi po njegovem prepričanju omogočili oživitev gospodarstva. Spremembe so v veljavo uradno stopile v petek.

Na delovno sodišče se je zaradi reform pritožil največji sindikat CGT. Sodišče je odločilo, da se toliko pomembnih ukrepov za upravljanje trga dela ne bi smelo uveljaviti z odlokom, ki omogoča uveljavitev reform brez potrditve v kongresu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uveljavitev delov reforme trga dela, ki med drugim omejujejo pravico do stavke, zmanjšujejo odpravnino in podaljšujejo poskusno obdobje, je sodišče tako z začasnim ukrepom onemogočilo do odločitve kongresa o zadevi. Opozorili so, da nekateri ukrepi delujejo represivno in so kaznovalne narave, obenem pa ni jasno, kako bi spremembe omogočile ustvarjanje novih delovnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sindikat je odločitev sodišča označil za delno zmago. "Odločitev sodišča je upočasnila regresivne in protidelavske reforme trga dela," so sporočili. Vlada je medtem že napovedala pritožbo na odločitev sodišča.

Na ulicah protestiralo več tisoč ljudi

Sindikat je v odgovor vladnim odločitvam mobiliziral več tisoč ljudi, ki so na ulicah protestirali proti novi liberalni gospodarski usmeritvi države. Pozval je tudi k splošni stavki 24. januarja.

V Argentini stopnja inflacije na letni ravni znaša 140 odstotkov, kar 40 odstotkov prebivalstva pa živi pod mejo revščine. Milei je med predsedniško kampanjo obljubljal oživitev gospodarstva, vendar pa opozarja, da bo za številne najprej še slabše, preden bodo stvari šle na bolje.