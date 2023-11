Bo človek, ki se pogovarja s svojim mrtvim psom, zakuhal novo veliko vojno?

Norec, Lev, Lasulja in argentinski Trump. To so vzdevki argentinskega ekonomista Javierja Mileia, ki je bil v nedeljo izvoljen za novega argentinskega predsednika.

Norec, Lev, Lasulja in argentinski Trump. To so vzdevki argentinskega ekonomista Javierja Mileia, ki je bil v nedeljo izvoljen za novega argentinskega predsednika. Foto: Guliverimage

Norec, El Loco po špansko. Takšen je eden od vzdevkov novega argentinskega predsednika Javierja Mileia. Ekonomista radikalnih, "anarhokapitalističnih" zamisli, ki je bil v preteklosti inštruktor tantričnega seksa in ki politične nasvete s pomočjo spiritualističnega medija išče pri svojem pokojnem psu. Še zlasti so nanj postali pozorni Britanci, saj hrepeni po njihovih Falklandskih otokih, zaradi katerih je leta 1982 izbruhnila argentinsko-britanska vojna.

Javierja Mileia, 53-letnega ekonomista in parlamentarnega poslanca, so argentinski volivci v nedeljo izvolili za novega predsednika države. Predsedniške posle bo prevzel 10. decembra. Ker ima 46-milijonska Argentina predsedniški sistem, to pomeni, da bo imel Milei prihodnja štiri leta ključno politično moč v državi.

Bojevnik proti državi

Milei bo zagotovo eden od najnenavadnejših in – vsaj na besedni ravni – radikalnih voditeljev držav na svetu. Na politični in ekonomski ravni zagovarja radikalna libertarna stališča, saj bi rad skorajda odpravil državo in vse prepustil prostemu trgu. Oklical se je za anarhističnega kapitalista. Včasih se tudi obleče v kostum svojega superega, izmišljenega superjunaka z imenom General AnCap.

"Če bi moral izbirati med državo in mafijo, bi izbral mafijo. Ker ima mafija kodeks, ker se mafija prilagaja, ker mafija ne laže. In predvsem, ker mafija tekmuje," je nekoč dejal. Še ostrejša je njegova izjava, da je "država podobna pedofilu v otroškem vrtcu". Državo bi rad čim bolj oklestil. Na spletu je postal viralen njegov posnetek, ko s table trga nalepke z imeni raznih argentinskih vladnih ministrstev, ki bi jih rad ukinil.

Mesija, ki bo rešil propadlo Argentino?

Ukinil bi tudi argentinsko centralno banko in namesto pesa za nacionalno valuto uvedel ameriški dolar. Zelo bi znižal davke, privatiziral državna podjetja in odpravil državne subvencije. Glede na to, da zadolženo Argentino pesti več kot 140-odstotna inflacija in da so argentinski volivci naveličani uveljavljenih strank na levici in desnici, je verjetno prav njegov ekonomski populizem najbolj pripomogel k njegovi zmagi na predsedniških volitvah.

Milei z uporabo motorne žage na svojih shodih napoveduje, kako bo porezal preveliko državo:

Njegovi navdušeni podporniki so predvsem mladi Argentinci. Ker je pred drugim krogom želel pridobiti tudi neodločene volivce, je malce omilil svojo retoriko. "Ne bomo privatizirali zdravstva, ne bomo privatizirali šolstva, ne bomo privatizirali nogometa. Ne bomo dovolili neomejenega nošenja orožja," je obljubljal v zadnjem predvolilnem oglasu. Še prejšnji mesec je Milei, ki je kandidat skrajno desne koalicije Svoboda napreduje (La Libertad Avanza), obljubljal ravno nasprotno, piše španski dnevnik El Pais.

Besno udrihanje po političnih nasprotnikih

Pri napadih na svoje tekmece, ki jih označuje za levičarje, ne izbira besed. "Levičarji so drek," je besnel v nekem televizijskem nastopu. Trn v peti mu je tudi njegov rojak na čelu Katoliške cerkve, socialno usmerjeni papež Frančišek. "Pof**ani komunist", "jezuit, ki propagira komunizem", "komunistični pridigar", "levičarski zlobnež". To so le ene od zmerljivk, ki jih je Milei namenil papežu.

Prvi judovski predsednik Argentine?

Provokativni Milei po lastnih besedah celo premišljuje o tem, da bi se spreobrnil v judovstvo in tako postal prvi judovski argentinski predsednik. Obljublja, da bo argentinsko veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva preselil v Jeruzalem in da bo na prvi predsedniški obisk odšel v judovsko državo.

Trditve o pogovorih z Bogom in mrtvim psom

Ne hodi v cerkev, ampak v sinagogo. Ne sledi duhovniku, ampak svojemu rabinu, je razlagal v nekem televizijskem intervjuju. Bere judovsko toro (tj. prvih pet Mojzesovih knjig) in obiskuje newyorški grob ultraortodoksnega rabina Menachema Mendela Schneersona.

Milei udriha po svojih političnih nasprotnikih na levici:

Trdi tudi, da se tako kot svetopisemski Mojzes pogovarja z Bogom, ki mu pravi "številka ena". A menda ne komunicira samo z Bogom, ampak tudi z umrlimi. Kot piše britanski Daily Mail, je nedavna biografija novinarja Juana Luisa Gonzaleza razkrila, da Milei v prostem času študira telepatijo in ima medij (tj. posrednika) za komunikacijo s svojim priljubljenim psom Conanom, ki je umrl leta 2017.

Psa naj bi spraševal za nasvete o političnih zadevah. Milei teh trditev ni zanikal. "Kaj počnem v svoji hiši, je moja stvar," je povedal za neki španski časopis.

Prepoved splava in legalizacija trgovine s človeškimi organi

Zagovarja prepoved splava (ima ga za umor in svojevrstno krajo hkrati), tudi v primeru posilstva. Splav je zanj sprejemljiv le v primeru, če je ogroženo življenje matere, je pojasnjeval medijem jeseni 2021. Nasprotuje tudi evtanaziji, zagovarja pa legalizacijo trgovine s človeškimi organi. Prepričan je, da bi bilo treba vzpostaviti tržne mehanizme, ki bi ljudi spodbujali, da prodajajo svoje organe.

Inštruktor tantričnega seksa

Homoseksualnih spolnih odnosov ne bi prepovedal, pravi tudi, da je ravnodušen do istospolnih zakonskih zvez. Nasprotuje pa teoriji spola in gibanju LGBT. Leta 2017 je nikoli poročeni Milei v intervjuju za španski dnevnik La Nacional dejal, da zagovarja svobodno ljubezen. Leta 2020 pa je povedal, da je sodeloval v več trojčkih in da je bil inštruktor tantričnega seksa. Od letošnjega avgusta je v zvezi z argentinsko igralko in komičarko Fatimo Florez.

Milei napoveduje, kako bo ukinjal odvečna ministrstva v argentinski vladi:

Milei, ki je imel po lastnih besedah zaradi svojih staršev (oče Norberto je italijanskega rodu, mama Alicia, katere dekliški priimek je Lucich, pa je po pisanju nekaterih hrvaških medijev hrvaškega rodu) zelo travmatično odraščanje (zdaj se je s staršema pobotal), nekoč je sanjaril, da bo rock zvezda. Je velik občudovalec pevca Rolling Stonesov Micka Jaggerja.

Mešanica mesijanskega pridigarja in rock zvezde

Ostanek tega je njegova pričeska (zaradi nje je dobil vzdevek Lasulja) in obnašanje v slogu rock pevcev na svojih političnih shodih. Pogosto je oblečen v usnjen suknjič, ki ga nosi tudi, ko je zelo vroče. El Pais je zato Mileia označil za mešanico mesijanskega pridigarja in rock zvezde.

Zmaga argentinskega Trumpa, kot mu tudi pravijo, je veliko pozornosti požela v britanskih medijih, in sicer zaradi spora med državami zaradi Falklandskih otokov (Argentinci jim pravijo Malvini).

Milei si želi mirnega prevzema Falklandskih otokov

Argentina si še vedno lasti otoke, medtem ko Britanija pravi, da so Falklandi samoupravna enota pod njeno zaščito. Na tamkajšnjem referendumu leta 2013 je 99,8 odstotka prebivalcev glasovalo za to, da ostanejo Britanci. Zaradi otočja, ki leži blizu argentinske obale, je leta 1982 izbruhnila vojna med Argentino in Veliko Britanijo.

Milei kot njegov superjunaški superego General AnCap:

Napadalci so bili Argentinci, na koncu pa so zmagali Britanci. Zaradi poraza je vojska v Argentini strmoglavila z oblasti, v državo pa se je vrnila demokracija. Milei ne zagovarja vojaškega reševanja spora, prepričan pa je, da bi moralo priti do mirnega prenosa suverenosti nad otočjem z Londona na Buenos Aires, torej da bi se Velika Britanija Falklandskemu otočju odrekla, tako kot se je leta 1997 odrekla Hongkongu. Britanci takšen prenos oblasti zavračajo.